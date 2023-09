The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.09.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.09.2023



ISIN Name

CA1973091079 COLUMBIA CARE INC.

CA3502676057 FOSTERVILLE SOUTH EXP. A

CA98936C1068 ZENITH ENERGY LTD

DE0007216707 SCHUMAG AG O.N.

IE00BKTWZ568 LEVERAGE SHA ETP 2070

IE00BKTWZ675 LEVERAGE SHA ETP 2070

IE00BKT66P55 LEVERAGE SHA ETP 2070

IE00BKT66S86 LEVERAGE SHA ETP 2070

US12626K2033 CRH PLC ADR/1 EO-,32

US45665G3039 INFINITY PHARMAC. DL-,001

US4976342042 KIROMIC BIOPHARMA INC.

US70211M1099 PARTNER CMNCTS ADR/1 O.N.

US74019L5030 PRECIPIO INC. DL-,01

US7504811032 RADIUS GL INF.A DL -,0001

US8265985007 SIGMA ADDITIVE SO.DL-,001

XS1625994618 VEON HOLDINGS 17/24 REGS

XS2305050556 GRANITSH FIN. ETP71

XS2305050804 GRANITSH FIN. ETP71

XS2305051109 GRANITSH FIN. ETP71

XS2336345223 LEVERAGE SHA ETP 2071

XS2399366280 LEVERAGE SHA ETP 2071

XS2399367171 LEVERAGE SHA ETP 2071

XS2399367767 LEVERAGE SHA ETP 2071

XS2399367841 LEVERAGE SHA ETP 2071

XS2472333181 LEVERAGE SHA ETP 2072

XS2472333264 LEVERAGE SHA ETP 2072

XS2472333694 LEVERAGE SHA ETP 2072

XS2472333777 LEVERAGE SHA ETP 2072

XS2472333850 LEVERAGE SHA ETP 2072

XS2472333934 LEVERAGE SHA ETP 2072

XS2472334072 LEVERAGE SHA ETP 2072

XS2472334155 LEVERAGE SHA ETP 2072

