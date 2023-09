DJ PTA-Adhoc: heygold SE: Absichtserklärung über die Einbringung von allen Anteilen (Sacheinlage) der "Duronga Holdings Ltd"

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Köln (pta/22.09.2023/19:50) - Köln, 22. September 2023 - Die heygold SE hat heute mit dem Gesellschafter der Duronga Holdings Ltd einer europäischen Gesellschaft (Duronga) mit Sitz in Nicosia, Zypern ein Term Sheet unterzeichnet. Ziel ist die Einbringung von allen Anteilen der Duronga in die heygold SE. Die heygold SE plant hierzu eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage.

Der Gesellschafter der Duronga plant dabei alle Geschäftsanteile gegen Gewährung von neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 ("neue Aktien") zu einem Ausgabebetrag von EUR 1,00 je neuer Aktie der heygold SE in die heygold SE einzubringen. Unter Berücksichtigung von Synergien streben Duronga und heygold SE eine indikative Bewertung von EUR 2,35 je Aktie der heygold SE an.

(Ende)

Aussender: heygold SE Adresse: c/o Motorworld, Butzweilerstraße 35-39, 50829 Köln Land: Deutschland Ansprechpartner: Jörg Lorbach E-Mail: info@heygold.se Website: heygold.se

ISIN(s): DE000A3H3L28 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2023 13:50 ET (17:50 GMT)