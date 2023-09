EQS-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Anleihe

22.09.2023 / 20:41 CET/CEST

Deutsche Rohstoff AG: Starke Nachfrage nach der Anleihe 2023/2028



Mannheim. Die Deutsche Rohstoff AG gibt bekannt, dass die aktuell angebotene 7,5% Inhaberschuldverschreibung (ISIN: DE000A3510K1) bei institutionellen Anlegern und Privatanlegern auf großes Interesse stößt. Die Transaktion ist bereits vor dem Zeichnungsende am 25. September überzeichnet. Die Nachfrage hat damit das angestrebte Platzierungsvolumen in Höhe von 100.000.000 EUR bereits überschritten.



Für die neue Anleihe ist die Lieferung/Valutierung und Notierungsaufnahme im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse für den 27. September 2023 vorgesehen.





Mannheim, 22. September 2023





Kontakt

Deutsche Rohstoff AG

Tel. +49 621 490 817 0

info@rohstoff.de



