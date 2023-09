Die Instacart-Aktie wird derzeit nur ein paar Cent über ihrem Erstausgabepreis gehandelt, da Altinvestoren Gewinne mitnehmen und Analysten über Konkurrenz und langsames Wachstum besorgt sind. Damit könnte ein Teil der IPO-Euphorie bereits wieder verflogen sein.Instacart, auch bekannt als Maplebear, ging am Dienstag für 30 US-Dollar pro Aktie an die Börse und eröffnete den Handel für 42 US-Dollar. Doch seitdem sinken die Aktien des Lebensmittellieferunternehmens sukzessive. Am Freitag fiel die Aktie ...

