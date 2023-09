Shanghai (ots/PRNewswire) -Auf dem Gipfeltreffen "F5G Evolution, Bring Intelligence Everywhere", das im Rahmen der HUAWEI CONNECT 2023 stattfand, teilte Huawei seine F5G-Anwendungspraktiken mit globalen Kunden und Partnern aus Industriebereichen wie Elektrizität, Bildung, Immobilien, Fertigung und Gesundheitswesen. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Vielzahl innovativer Produkte und Lösungen auf den Markt gebracht.Richard Jin, Präsident der Huawei Optical Business Product Line, sagte in seiner Keynote: "Angesichts der zunehmenden Anwendung von KI stellt die Industie neue Anforderungen an Sensorik und Konnektivität. Industrieintelligenz erfordert ein Sensornetzwerk und ein volloptisches Netzwerk. Während der Evolution der Industrieintelligenz erforscht Huawei weiterhin die Industriesensorik, volloptische Campus-Netzwerke, WAN-Produktionsnetzwerke, die Verbindung von Rechenzentren und Privatnetzwerke. Des Weiteren haben wir eine Reihe von innovativen F5G-Produkten und -Lösungen auf den Markt gebracht, um KI-fähige Industrien zu unterstützen."Campus-Szenarien: Huawei hat die FTTO 2.0-Lösung veröffentlicht. Basierend auf der XGS-PON Pro-Technologie unterstützt diese Lösung 12.5G/25G zu Räumen, 2.5G/10G zu APs und 2.5G zu Desktops und ermöglicht so den Aufbau von umweltfreundlichen volloptischen 10G- Netzwerken und die Förderung von Campus-Intelligenz. Mit Ultrabreitband, vereinfachten, qualitativ hochwertigen und umweltfreundlichen Netzwerken kann die Lösung in Szenarien eingesetzt werden, eine einheitliche Übertragungung aller Dienste über eine Glasfaser ermöglichen und die Kundenanforderungen für den Aufbau von Campusnetzwerken der nächsten Generation erfüllen.Elektrizitäts und Transportindustrie: Huawei hat die SE-OTN-Lösung auf den Markt gebracht, die für die SDH-Rekonstruktion an verschiedenen Stationen eingesetzt wird, darunter Umspannwerke, Bahnhöfe, Mautstationen und BVS für die Öl- und Gasindustrie. Durch die Verwendung des OSU-Standards (Optical Service Unit) der nächsten Generation für die SDH-Evolution bietet diese Lösung eine zehnmal höhere Bandbreite als herkömmliche SDH-Netze und verfügt über die hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit dieser Netze. Und im Gegensatz zu herkömmlichen OTN-Lösungen erfordert die SE-OTN-Lösung keine komplexen Geräte auf der optischen Schicht, was die Netzwerkplanung und den erheblich vereinfacht und die Baukosten effektiv senkt. Damit ist es die optimale Wahl für Industrien, die ihre SDH-Produktionsnetzwerke weiterentwickeln möchten.Szenarien für den Perimeterschutz: Huawei hat die industieweit erste Perimeterschutzlösung auf den Markt gebracht, die eine optisch-visuelle Verbindung und multidimensionale Abtastung ermöglicht. Auf dem Gipfeltreffen veröffentlichte Huawei gemeinsam mit Partnern das Whitepaper "Optical-Visual Linkage for Perimeter Protection ".Huawei wird auch in Zukunft wird Innovationen auf der Grundlage der F5G-Evolution vorantreiben, führende Produkte und Lösungen entwickeln und mit Kunden und Partnern zusammenarbeiten, um intelligente Upgrades in verschiedenen Indusrien zu ermöglichen.hwebgcomms@huawei.comKontakt:hwebgcomms@huawei.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2218513/image_986294_33275276.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-erforscht-die-f5g-evolution-und-bringt-drei-optische-netzwerklosungen-fur-unternehmen-auf-den-markt-301936503.htmlOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5609753