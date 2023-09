Eine Stabilisierung am deutschen Aktienmarkt hat dem DAX am Freitag einen recht versöhnlichen Wochenabschluss beschert. Der deutsche Leitindex ging 0,09 Prozent tiefer bei 15.557,29 Punkten ins Wochenende. Auf Wochensicht verlor das Börsenbarometer damit 2,1 Prozent. Folgende Themen standen bei den DAX-Anlegern heute im Fokus: 1. Verluste an der Wall Street Die wohl noch länger hohen US-Leitzinsen ...

