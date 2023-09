Die Aktie von MTU Aero Engines hat am Freitag trotz gesenkter Kursziele eine Kursschub durch frische Studien von der Citigroup und dem Bankhaus Metzler erhalten. Analysten beider Bankhäuser glauben an ein Comeback der Aktie. Zudem hält MTU trotz Materialmängeln an seinen Jahreszielen fest und erwartet einen Umsatz von 6,1 bis 6,3 Milliarden Euro. Die Citigroup-Analysten haben das Rating von "Neutral" ...

