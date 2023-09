Eine bahnbrechende Entwicklung für nachhaltige Energiespeicherung ist absehbar für das Columbia County im US-Bundesstaat Wisconsin unter Leitung von Alliant Energy und in Zusammenarbeit mit Energy Dome sowie anderen zentralen Interessenvertretern. Alliant Energy gibt bekannt, dass das Unternehmen für den Erhalt eines Bundeszuschusses in Höhe von bis zu rund 30 Millionen US-Dollar vom U.S. Department of Energy's Office of Clean Energy Demonstrations (OCED) zur Durchführung der Pionierphase des Columbia Energy Storage Project ausgewählt wurde ein vorgeschlagenes 200-Megawattstunden-Energiespeichersystem, das auf der Signatur-Technologie von Energy Dome basiert: die CO2 Battery.

Dieses visionäre Batteriesystem, treffend als das "Columbia Energy Storage Project" bezeichnet, befindet sich auf bestem Weg, ein Vorreiter in den Vereinigten Staaten zu werden, da es einen entscheidenden Schritt in Richtung nachhaltigerer, zuverlässigerer und kosteneffektiverer Energiezukunft markiert.

Claudio Spadacini, CEO von Energy Dome, erklärte: "Ich fühle mich geehrt, Teil dieser bemerkenswerten Reise an der Seite von Alliant Energy sein zu dürfen. Das Columbia Energy Storage Project markiert die Entstehung einer neuen Ära, in der die CO2 Battery der Eckpfeiler einer grüneren und effizienteren Energielandschaft sein wird. Dank der vom Department Of Energy getroffenen Entscheidung sind wir sicher, dass dieses Projekt den ersten Schritt einer Reise bedeuten wird, welche die weitverbreitete Annahme unserer Technologie einleiten wird und die Grundlage für zahlreiche andere Installationen bietet, die diesem Beispiel folgen werden. Unsere CO2 Battery ist eine bereits heute erhältliche konkrete Lösung, die alles verändern wird, wie nachhaltige Long Duration Energy Storage (LDES) angenommen wird, um dies für die landesweiten Gemeinden zugänglicher und eindrucksvoller zu gestalten. Zusammen mit Alliant Energy prägen wir eine sauberere und glänzendere Zukunft."

Die Anlage ist für den Bau im Süden von Portage im US-Bundesstaat Wisconsin in der Town of Pacific in der Nähe des aktuellen Columbia Energy Center geplant. Alliant Energy wird die Projektpläne voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2024 bei der Wisconsin Public Service Commission einreichen, wobei der Beginn der Bauphase für das Jahr 2025 geplant ist und die Fertigstellung im Jahr 2026 stattfinden soll.

Energy Dome revolutioniert die Energiespeicherung und ermöglicht die Dekarbonisierung des Stromnetzes, indem Solar- und Windenergie rund um die Uhr verfügbar gemacht werden. Das Unternehmen hat die CO2 Battery erfunden und entwickelt, ein Langzeit Energiespeichersystem, das die Langzeit-Energiespeicherung heute weltweit praktikabel macht. Die Eigenschaften von Kohlendioxid ermöglichen es dem System, Energie effizient und kostengünstig zu speichern, mit einer modularen und standortunabhängigen Grundfläche. CO2 Batteries verwenden leicht verfügbare, handelsübliche Komponenten aus zuverlässigen, bestehenden Lieferketten und bietet einen skalierbaren Weg, um große Mengen an intermittierender erneuerbarer Energie zu speichern und die Energiewende zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter auf energydome.com.

Alliant Energy Corporation (NASDAQ: LNT) bietet regulierte Energiedienste für 995.000 Strom- und 425.000 Erdgaskunden in Iowa und Wisconsin. Die Aufgabe von Alliant Energy besteht darin, Energielösungen und außergewöhnliche Serviceleistungen bereitzustellen, auf die die Kunden und Gemeinden zählen können sicher, effizient und verantwortungsvoll. Interstate Power und Light Company (IPL) sowie Wisconsin Power und Light Company (WPL) sind die beiden Energieunternehmen von Alliant Energy. Alliant Energy ist eine Komponente des Nasdaq CRD Sustainability Index, des Gender-Equality Index von Bloomberg und des S&P 500-Index Weitere Information finden Sie unter alliantenergy.com.

