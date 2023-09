Nach einer Mini-Erholung schlug am Donnerstag mal wieder schlechte Stimmung durch. Die Hoffnung darauf, dass es den Zinsgipfel schon bald zu sehen geben würde, hat sich in Luft aufgelöst. Stattdessen bekräftigte die US-amerikanische Fed ihren Kampf gegen die Inflation und schloss auch weitere Zinserhöhungen in der Zukunft nicht aus. Die Marktakteure rechnen da mit einer langen Phase hoher Zinsen, was zu kräftigen Verkaufswellen führte.Anzeige:Zu spüren war dies quer durch alle Branchen und auch TUI (DE000TUAG505) konnte sich dem ...

