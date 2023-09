DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,4% auf 15.502 Pkt - Commerzbank-Aktie unverändert

FRANKFURT (Dow Jones)--In recht ruhigen Bahnen verlief der nachbörsliche Handel am Freitag nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Die schwächere Entwicklung der Wall Street habe den Gesamtmarkt leicht belastet. Die Commerzbank-Aktie wurde dagegen unverändert getaxt. Die Bank will ihre Ausschüttungsquote weiter erhöhen. Wie das Handelsblatt berichtet, peilt der Vorstand im Rahmen der neuen Strategie eine Mindestausschüttung von 50 Prozent an. Die Eigenkapitalrendite soll bis 2026 auf über 10 Prozent steigen, 2024 soll sie bei über 8 Prozent, 2025 bei über 9 Prozent liegen. Eine Commerzbank-Sprecherin wollte sich zu dem Bericht auf Anfrage von Dow Jones Newswires nicht äußern.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 15.502 15.557 -0,4% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

