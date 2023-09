München (ots) -ie Kölner Haie mit einem Statement-Sieg beim Meister. Nach zwei souveränen Auftritten zu Beginn sind die Haie auch in München siegreich. Das Team von Uwe Krupp dreht nach einem Rückstand auf und macht den Saisonstart perfekt. Ebenfalls perfekt gestartet sind die Eisbären aus Berlin, die nach der verkorksten letzten Saison erstmals seit 15 Jahren wieder drei Siege in drei Spielen holen. Die Grizzlys siegen im Shootout gegen die Straubing Tigers. Nach Ablauf der regulären Spielzeit stand es 1:1. Emotional wurde es vor dem Spiel zwischen Nürnberg und Düsseldorf: Legende Patrick Reimer bekam seine Verabschiedung und Standing Ovation, als sein Trikot unters Hallendach gezogen wurde. Den Sieg sicherten sich die Nürnberger deutlich. Mannheim siegt dank eines starken Schlussabschnittes.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips zum 3. Spieltag der PENNY DEL - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Am Sonntag geht es bereits weiter mit Eishockey, dann gibt es den vierten Spieltag ab 13.45 Uhr mit der Toppartie zwischen Adler Mannheim und Eisbären Berlin auf MagentaSport. Dazu die Kölner Haie ab 15 Uhr im Derby gegen die DEG und der Meister aus München ab 18.45 Uhr.EHC Red Bull München - Kölner Haie 2:5Mathias Niederberger wird sich heute ärgern, fünfmal musste er hinter sich greifen gegen die Kölner Haie. Die Gäste fahren den dritten Sieg im dritten Spiel ein und setzen zu Beginn ein Ausrufezeichen.Ryan McKiernan sieht es als Warnschuss: "Wir dürfen es nicht so eskalieren lassen, wie es heute passiert ist. Manchmal kann so eine Erfahrung zu Beginn der Saison auch etwas Gutes sein."Der Link zur Aussage:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cDRiU0FrdWpOaCtya3dEM1dRZjE5NUVmNyszWUEvMXRpVjFmd3gxS2NFZz0= (https://5i48o.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1eQuDWCOzXcxpyt/UhjXaTKIQ7NO)Die Stimmung bei den Gästen um Torschütze Andreas Thuresson natürlich gut. "Es macht echt Spaß zuzusehen und zu spielen, alle Reihen geben alles. Wir sind ruhig geblieben. Der Druck lag bei München, wir spielen bei ihnen zu Hause, wir wussten, dass wir Tore schießen." Großes Spiel am Sonntag, wir müssen uns ausruhen und dann bereit sein, denn das wird kein einfaches Spiel."Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QW5odGthcklvVVhiMTZ6Wk13R3Q0Zm1LanBNd2FVNXZNRDdvdnBsL2ppdz0= (https://5i48o.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1kTcSLI0th8XRrP/sl_YTXm4Cauw)Nürnberg Ice Tigers - Düsseldorfer EG 4:1Die DEG leidet weiterhin unter den vielen Ausfällen, auch in Nürnberg gab es keinen Sieg. Zu viele Strafen sorgen für den schwächsten Auftritt der Saison."Zu fahrlässig und zu viele blöde Fehler," findet Moritz Wirth.Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=L2FFOXpNTFo5c1JrTElsTTBuS1lHdjNoeWZZOTk0dkFWcEs4S3J0ay9zdz0= (https://5i48o.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1qWKhANcnqe73jv/5jAs_imMaML4)Nürnberg gewinnt zu Hause souverän mit 4:1. Vor dem Spiel wurde das Trikot von Legende Patrick Reimer, der für Nürnberg und Düsseldorf in seiner Karriere auf dem Eis stand, unter das Hallendach gezogen.Der Clip zur Verabschiedung von Legende Reimer hier:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bjhTVXZGcHF4MjlZRlorelM2MnVac2drNWJhZkE2S3RQU2xUQ3JNM3ZmWT0= (https://5i48o.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1wZ2vzTEi09gfcR/sXsV9rQdL5m4)Adler Mannheim - Iserlohn Roosters 4:2Die Adler Mannheim sind mit einem Sieg in das Heimspiel-Wochenende gestartet! Am Freitagabend setzen sich die Mannheimer in der SAP Arena gegen die Iserlohn Roosters mit 4:2 durch - vor allem dank einer starken Schlussphase. Alle Tore fallen im letzten Drittel. Am Sonntag kommen die Eisbären Berlin.Matthias Plachta erzielt mit vier Punkten seinen 400. DEL-Karriere-Scorerpunkt im Spiel gegen Iserlohn.Korbi Holzer muss dafür bei seinem Mitspieler noch Geld eintreiben: "Das ist gut, dass du das sagst, der hat beim letzten Mal schon nichts an die Tafel gehängt für die Mannschaftskasse. Jetzt muss er nächstes Spiel doppelt zahlen."Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=V3YrN0ZNaWIvSFU4QWlOR1B4dDVXMFByNG80UENDM2RpYXNOSS9yUnZ4TT0= (https://5i48o.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo22blAoYqc9fGHUx/b0rdlI0oLP7A)Augsburger Panther - Eisbären Berlin 1:4Augsburg bleibt in dieser Saison weiter ohne Punkt. Nach 15 Jahren holen die Eisbären aus Berlin mal wieder drei Siege zum Auftakt. Laut Christof Kreutzer haben die Eisbären auch "gespielt wie ein Topfavorit."Ty Ronning über die Ambitionen nach dem perfekten Start: "Wir haben eine tolle Mannschaft. Am Ende muss man sehr viel Eishockey spielen und jedes Team kann jedes Team in dieser Liga schlagen. Wir müssen rausgehen und Berliner Style spielen: Hart arbeiten, mit Leidenschaft und System. Dann sind wir gut dabei."Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SThGMXhHaHNFb1o0L1FPZmdSZFZSaVF2Y1lIamlvWkJmZDRORGhYZ1ZIWT0= (https://5i48o.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo28eTPdeSWJAptNT/iNz_9lvmT0_-)ERC Ingolstadt - Schwenninger Wild Wings 7:2Der erste Sieg der Saison für den Vizemeister und dann direkt so einer. ERC Ingolstadt schießt sich beim 7:2 gegen die Schwenninger Wild Wings den Frust von der Seele. Gerade der zweite Abschnitt mit 5:0 eindrucksvoll.Bei Schwenningen lief gar nichts, wie Alexander Karachun findet: "Wir waren nicht bereit von Anfang an. Wir haben alle Zweikämpfe verloren, haben uns über den Haufen rennen lassen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=c2F5K0xIR0hDSUJSd3FGa1l6SVR1ODBleUVxSDhPb2ZiS0FBeXQvQlFoND0= (https://5i48o.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo2EhBeSk4QSgPVFz/V1Fb_dbDVMYN)Krauß mit seinem ersten DEL-Doppelpack: "Letzte Jahr hatte ich insgesamt nur zwei Tore. Jetzt mein erster Doppelpack in einem Spiel. Freude ist natürlich groß. Wir wollten attraktiv spielen und im zweiten Drittel ist auf einmal der Knoten geplatzt und wir waren 7:0 vorne."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bitnNWY3MlRlaGkvV2xJYldndExUZ0ZDUkxNa2Z3K2RmaWpFKzM1cVphND0= (https://5i48o.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo2KjttHpgKcBz78V/hkX688RKMr5p)Der 4. Spieltag:Sonntag, 24. 