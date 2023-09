Die Aktie von Thyssenkrupp Nucera hat nach wie vor keinen richtigen Boden ausgebildet. Trotz des Aufstiegs in den SDAX notiert der Wasserstoff-Titel inzwischen sogar unter der 20-Euro-Marke. Auch positive Analystenstudien konnten am Freitag keinen richtigen Schwung liefern. Dabei ist der Tenor auch bei Bernstein äußerst positiv."Weg mit den Amateuren, die Profis sind da", schrieb Analystin Deepa Venkateswaran am Freitag. Der Bereich "Grüner Wasserstoff", bei dem erneuerbare Energien die Energie ...

