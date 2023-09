Unterföhring (ots) -23. September 2023. Dieser Freitag klingt richtig schön:"The Voice of Germany" legt mit Folge 2 in allen Zielgruppen deutlich zu und startet in SAT.1 klar über dem Vorjahr. In der SAT.1-Senderzielgruppe (Z. 14-59 J.) macht die Musikshow den Sender mit 11,2 Prozent Marktanteil zum Sieger in der Prime Time. Auch bei den jüngeren Zuschauer:innen (Z. 14-49 J.) freut sich TVOG über ein großes Plus im Vergleich zum Staffelauftakt und triumphiert mit 14,6 Prozent Marktanteil zur Prime Time. Insgesamt schalten 4,89 Millionen Zuschauer:innen (Netto-Reichweite ab 3 Jahren) ein.Achtung: Die nächste Folge "The Voice of Germany" kommt am ausnahmsweise schon am Sonntag, 24. September um 20:15 Uhr auf ProSieben. Abonnenten von Joyn PLUS+ können die Folge bereits jetzt als Preview auf Joyn sehen.Diese Talente singen in der dritten Ausgabe von "The Voice of Germany":Joel (25, Differdange/Luxemburg), Ioanna (18, Würzburg/Bayern), Kevin (39, Berlin), Lorenz (22, Altentreptow/Mecklenburg-Vorpommern), Mirella (21, Berlin), Elias (17, Schwäbisch Gmünd/Baden-Württemberg), Patrice (73, Pfäffikon/ Schweiz), Anne (17, Alpen/Nordrhein-Westfalen), Patrik (41, Ostfildern/Baden-Württemberg), Richard (20, Kassel/Hessen), Lucie (37, Mannersdorf/Österreich)Alle Infos rund um "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2023Hashtag zur Show: TVOGBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment | Business IntelligenceErstellt: 23.09.2023 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Pressekontakt:Katrin DietzCommunication & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: Katrin.Dietz@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: + +49 (0) 151 40 65 55 18email: Nadine.Vaders@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen derSeven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5609834