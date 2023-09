Für eine Weile konnte die Nel ASA-Aktie sich noch an den Support bei 0,90 Euro klammern, nachdem das Papier zuvor schon diverse charttechnische Unterstützungen nach unten passierte. Nachdem gute Neuigkeiten weiterhin ausblieben und Zinssorgen am Donnerstag die Marktstimmung in den Keller rissen, scheinen nun aber alle Dämme gebrochen zu sein.Anzeige:Nel ASA (NO0010081235) blickte am Donnerstag zeitweise auf Verluste von über neun Prozent und markierte bei 0,82 Euro ein frisches 52-Wochen-Tief. Am Freitagmorgen sah es nicht viel besser aus. ...

