Dividende ist nicht alles. Seit 2017 fällt die Altria-Aktie immer tiefer und droht nun, unter die charttechnische Unterstützung an der 40-Dollar-Marke zu rutschen. Die Performance in den vergangenen Jahren ist unterirdisch, nur die 8,5 Prozent Dividendenrendite hat Schlimmeres verhindert. DER AKTIONÄR verrät, warum Anleger fernbleiben sollten.Seit dem Hoch im Juni 2017 geht es steil bergab. Die 5-Jahres-Performance beträgt minus 31,5 Prozent, inklusive der Dividende immerhin noch plus 0,7 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...