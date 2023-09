Die einwöchige 78. UN-Generalversammlung fand heute mit der Verabschiedung von Erklärungen zur Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion (PPPR), Tuberkulose (TB) und universellen Gesundheitsversorgung in New York ihren Abschluss. Eine Delegation der AIDS Healthcare Foundation (AHF) nahm an allen drei UN-Diskussionsrunden teil und brachte ihre Enttäuschung darüber zum Ausdruck, dass die führenden Politiker der Welt keine konkreten Zusagen zum Thema PPPR gemacht hatten, zeigte jedoch einen gemäßigten Optimismus, dass die in der Tuberkulose-Erklärung umrissenen ambitionierten Verpflichtungen verwirklicht würden, nachdem die Welt ihre TB-Ziele von 2018 nicht erreicht hatte.

A mobile billboard in Manhattan with advocacy messages about tuberculosis. The AIDS Healthcare Foundation created a video comparing the number of annual TB deaths in 2022 to the population of Manhattan both are approximately 1.6 million. The video was displayed on a mobile billboard that drove all week in close proximity to the U.N. building to catch the attention of U.N. General Assembly delegates. Photo credit: Denys Nazarov (Photo: Business Wire)