In Worten: 896 Milliarden Euro. Als Zahl: 896.000.000.000 €. So viel hat sich der Staat im vergangenen Jahr in seine tiefen Taschen gesteckt. Jede Minute verdient die öffentliche Hand über 1,7 Millionen. Jede Minute, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Doch das reicht immer noch nicht. Die vielen Wenden der Ampel-Regierung - Klimawende, D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...