Die vergangenen Tagen dürften Paion-Aktionäre so schnell nicht vergessen. Schließlich verloren die Notierungen im Verhältnis zu Vorwoche 2,08 Prozent. null der fünf Sitzungen schloss die Aktie mit Verlusten. Dabei erwischte Paion am Mittwoch mit einem Minus von 1,08 Prozent am heftigsten. Ist das der Beginn einer längeren Talfahrt? Mit diesen Verlusten hat die Technik deutlich eingetrübt. Denn es wurde eine maßgebliche Haltezone unterkreuzt. Immerhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...