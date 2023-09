New York (ots/PRNewswire) -Frankreichs Staatssekretärin für Entwicklung und internationale Partnerschaften, Frau Chrysoula Zacharopoulou, und die Exekutivdirektorin der ECW, Yasmine Sherif, rufen Spender und den Privatsektor auf, dringend insgesamt 1,5 Milliarden US-Dollar bereitzustellen.Auf dem Global CITIZEN Festival in New York an diesem Wochenende kündigten die französische Staatssekretärin für Entwicklung und internationale Partnerschaften, Frau Chrysoula Zacharopoulou, und die Exekutivdirektorin von Education Cannot Wait, Yasmine Sherif, neue, zusätzliche Finanzmittel der französischen Regierung in Höhe von 40 Millionen Euro an.Education Cannot Wait (ECW) hat inzwischen 870 Millionen US-Dollar für seinen Strategieplan 2023-2026 mobilisiert, um 20 Millionen krisengeschädigten Kindern die Sicherheit, die Hoffnung und die Chance auf eine hochwertige Bildung zu geben."Die Förderung von Bildung und Emanzipation in der Welt ist für Frankreich eine absolute Priorität. Die Botschaft des Pariser Pakts für Menschen und Planeten ist, dass wir alle unseren Beitrag leisten müssen, damit jedes Land die Armut lindern und den Klimawandel bekämpfen kann", sagte die französische Staatssekretärin für Entwicklung und internationale Partnerschaften, Chrysoula Zacharopoulou. "Dazu gehören auch die Staaten, die die Entwicklungspolitik mit ausreichenden Mitteln unterstützen müssen. Aus diesem Grund freue ich mich besonders, im Namen Frankreichs und von Präsident Macron die Bereitstellung von 40 Millionen Euro zur Unterstützung der Maßnahmen der ECW für den Zyklus 2023-2026 bekannt zu geben.""Mit diesem neuen mutigen und großzügigen Beitrag geht Frankreich mit gutem Beispiel voran", sagte die Exekutivdirektorin der ECW, Yasmine Sherif. "Wir rufen staatliche Spender, philanthropische Stiftungen und den Privatsektor auf, diesem Beispiel zu folgen und sich unseren gemeinsamen Bemühungen anzuschließen, um bis 2026 insgesamt 1,5 Milliarden US-Dollar zu mobilisieren, um 20 Millionen krisengeschädigten Mädchen und Jungen eine qualitativ hochwertige Bildung zu ermöglichen, damit sie lernen, wachsen und ihre Gesellschaften wieder aufbauen können."Weltweit haben rund 224 Millionen Kinder aufgrund von bewaffneten Konflikten, Vertreibung, klimabedingten Katastrophen und anderen langwierigen Krisen keine Chance auf eine hochwertige Bildung. Sie brauchen dringend Unterstützung, um ihr Recht auf eine hochwertige, integrative Bildung zu erhalten.Gemeinsam mit strategischen Partnern hat die ECW bereits fast 9 Millionen Mädchen und Jungen in einigen der schlimmsten Krisengebiete der Welt erreicht.Obwohl sich Spender engagieren, hat sich die Finanzierungslücke in den letzten Jahren sogar noch vergrößert. Die humanitären Appelle für Bildung in Notfällen haben sich von 1,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 auf fast 3 Milliarden US-Dollar Ende 2022 fast verdreifacht.Werden Sie noch heute mit Global Citizen und mit Ihrer persönlichen Spende an Education Cannot Wait aktiv.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1656121/Education_Cannot_Wait_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/frankreich-kundigt-auf-dem-global-citizen-festival-40-millionen-euro-neue-fordermittel-fur-education-cannot-wait-an-301936895.htmlPressekontakt:Gregory Benchwick,gbenchwick@unicef.orgOriginal-Content von: Education Cannot Wait, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161176/5610006