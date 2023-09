Die Börsen und der DAX wackeln. Dennoch bieten deutsche Aktien jetzt weiterhin hohe Kurspotenziale. Welche deutschen Value-Aktien jetzt Stabilität ins Depot bringen. In Zusammenarbeit mit Roland Frank Weil die Zinsen in den USA wohl für längere Zeit viel höher bleiben als gedacht, sackten die Börsen in der vergangenen Woche ab. Auch der DAX schlug wieder Kapriolen. In der folgenden Tabelle finden Sie alle aktuellen Kurspotenziale für die DAX-Aktien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...