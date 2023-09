Jakob Ems (Gurupress.de) - Die Deutsche Telekom-Aktie hat eine eher gemischte Handelswoche hinter sich. Der Aktienkurs beendete die Woche bei 20,55 Euro, was einen leichten Rückgang von 0,53 Prozent gegenüber der Vorwoche darstellt. Allerdings zeigt das Zwischenergebnis für den laufenden Monat ein Plus von 4,0 Prozent. Angesichts der jüngsten Erkenntnisse aus Analystenberichten und technischen Indikatoren, könnte die Aktie sich jedoch in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...