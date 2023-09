Der Rückgang der Inflation hat sich in den letzten Monaten verlangsamt. Anleger profitieren mit dem Europa Inflation Index.Die Inflation ist noch immer viel zu hoch. Im August lag die Teuerungsrate zum Vorjahr in der Eurozone bei 5,3 Prozent. Damit blieb sie im Vergleich zum Juli unverändert, dabei hatten Analysten im Vorfeld mit einem langsameren Preisanstieg von 5,1 Prozent gerechnet. Hoffnung macht die Entwicklung in den südlichen EU-Ländern: So ist die Inflationsrate zum Beispiel in Spanien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...