Der DAX ist in eine brisante Situation geraten, die ein weiteres Abrutschen wahrscheinlich macht. Doch noch ist nichts entschieden. Ob sich die Stimmung in der von Exportflaute, Konsumschwäche und Industrie-Rezession gebeutelten deutschen Wirtschaft weiter verschlechtert oder es wieder aufwärts geht, dürfte gleich am Montag der Ifo-Index zeigen. Der Wochenausblick. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften in den kommenden Tagen die geldpolitischen Signale wichtiger Notenbanken weiter verarbeiten. ...

