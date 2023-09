In der Regel sind Anleger an der Börse auf Profite aus. Das liegt in der Natur der Sache. Wenn viele Anleger in der Hoffnung auf Rendite Aktien kaufen, dann kann der DAX ansteigen. Doch die Stimmung bleibt nur so lange hoch, bis die Rahmenbedingungen für die Börse gut sind. Hier machen die Zentralbanken den Anlegern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...