Rutscht der DAX bald wieder in einen Bärenmarkt? Wir verraten, worauf Anleger jetzt achten müssen und was kommende Woche bei Aktien und an der Börse wichtig wird. Nach den Zinsentscheidungen der großen Notenbanken dürfte sich der Blick der Aktienanleger wieder auf die Lage der Wirtschaft richten. Signale der US-Notenbank auf eine längere Phase mit hohen Zinsen hatten den Börsen in der alten Woche zugesetzt: der DAX verlor bei einem Stand von rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...