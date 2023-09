DJ POLITIK-BLOG/Ex-Ministerpräsident Bouffier: Migrationslage schwieriger als 2015"

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Ex-Ministerpräsident Bouffier: Migrationslage schwieriger als 2015"

Hessens Ex-Ministerpräsident Volker Bouffier wirft der Ampelkoalition vor, in der Migrationsfrage zu versagen. "Das ist der größte Fehler der Bundesregierung: dass sie die Migrationszahlen nicht kleinbekommt", sagte Bouffier im Interview mit Zeit Online. "Es kommen zu viele Menschen zu uns, und das schürt Ängste", sagte der CDU-Politiker. "Anfangs ist es interessant, wenn unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen. Aber es gibt einen Punkt, an dem das kippt. Dann nämlich, wenn die Menschen das Gefühl haben, fremd im eigenen Land zu sein. Und dann kommt die AfD und labt sich an diesen Ängsten." Bouffier sagte weiter: "Die Migrationslage ist schwieriger als 2015. Weil die, die 2015 kamen, ja auch noch hier sind und viele von ihnen im System festhängen. Ich meine vor allem abgelehnte Asylbewerber, die keine eigene Wohnung haben und nicht arbeiten dürfen." Hinzu kämen die vielen Geflüchteten aus der Ukraine. Der langjährige hessische Ministerpräsident wünscht sich daher eine parteiübergreifende Lösung.

