Die westlichen Notenbanken versuchen seit langem, steigende Preise mit höheren Zinsen zu bekämpfen. Ist das der richtige Weg - Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, analysiert im wO-Interview die Strategie der Notenbank in Japan und stellt fest: Den Japanern gelingt es derzeit besser, für Preisstabilität zu sorgen. Hellmeyer schlägt vor, auch die qualitativen Aspekte der Inflation zu betrachten. Denn gegen steigende Ölpreise könnten auch EZB und Fed nur wenig ausrichten. Anlegern rät der Ökonom, weiter mutig in Aktien zu investieren. "Die Welt dreht sich weiter", so Hellmeyer, der besonders bei US-Unternehmen attraktive Chancen sieht.