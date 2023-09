DJ Gewerkschaft: 15% mehr Lohn bei Ford in Kanada über 3 Jahre

Von Nora Eckert

DETROIT (Dow Jones)--Nachdem die kanadische Gewerkschaft Unifor und Ford eine vorläufige Einigung erzielt haben, hat die Gewerkschaft, die rund 5.600 Ford-Beschäftigte in den kanadischen Werken vertritt, nun die Bedingungen erklärt. Die Beschäftigten sollen über drei Jahre eine Lohnerhöhung von 15 Prozent erhalten - einschließlich eines 10-prozentigen Anstiegs im ersten Jahr - sowie eine Anpassung an die Lebenshaltungskosten. Dazu kommen verbesserte Pensionsleistungen. Unifor spricht von der höchsten Lohnerhöhung in der Geschichte der Gewerkschaft.

Die Vertragsgespräche von Ford in Kanada liefen parallel zu den Verhandlungen mit der Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) in den USA. UAW verhandelt gleichzeitig mit Ford, General Motors und dem Jeep-Hersteller Stellantis, während Unifor sich darauf konzentrierte, zuerst einen Vertrag mit Ford zu erreichen, um diesen als Vorlage für die anderen beiden Autobauer zu verwenden. Am Freitag hatte UAW Ford vor weiteren Streiks bewahrt, während sie bei GM und Stellantis zu weiteren Arbeitsniederlegungen aufrief. Der UAW-Vorsitzende Shawn Fain erklärte, die Verhandlungsführer der Gewerkschaft hätten mit Ford größere Fortschritte erzielt als mit den beiden anderen Unternehmen.

In Kanada bezeichnete die Unifor-Präsidentin Lana Payne die vorläufige Einigung als "außergewöhnlich". Ein Ford-Sprecher sagte, das Unternehmen wolle sich aus Respekt vor dem Ratifizierungsprozess nicht zu Einzelheiten der vorläufigen Vereinbarung äußern. Die befristete Vereinbarung verbessert laut Unifor die Rentensicherheit für die Beschäftigten. Außerdem würden die Gesundheitsleistungen für die Rentner erhöht.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2023 07:05 ET (11:05 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.