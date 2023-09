Die Benchmark-Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen kletterte auf über 4,5 % und die Dollar-Stärke hält an, doch Gold zuckt nur. Anstatt einzubrechen, hält sich das Edelmetall relativ stabil. Was bestimmt den Goldpreis? In den letzten zehn Jahren war die Antwort einfach: die Kosten für Geld. Je tiefer die Zinsen fielen, desto höher kletterte der Goldpreis und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...