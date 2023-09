In den USA erreicht die Bestreikung der Autobauer durch die Gewerkschaften einen neuen Höhepunkt. Doch diese drei Auto-Aktien gewinnen trotz der aktuellen Probleme: Lohnzuschläge von 20 Prozent und mehr fordern die Gewerkschaften in den USA von Ford, General Motors & Co. Dass dies eventuell eine unrealistische Vorstellung sein könnte, mahnte vor ein paar Tagen schon Ex-Präsident Donald Trump an. Dieser bemerkte, dass die Angestellten mit einer solchen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...