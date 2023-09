München (ots) -"Ein Hin und Her - supergeil!" Das 1. Rhein-Derby der 30. DEL-Saison machte nicht nur MagentaSport-Experte Sven Felski richtig Spaß: erst im 8. Penalty gewinnt Düsseldorf mit 4:3 in Köln. Ein verrücktes Derby! Denn nach einem Haie-Doppelschlag zu Beginn des letzten Drittel schafft es die DEG noch in den letzten 6 Minuten auszugleichen. Vize-Weltmeister und Kölns Kapitän Moritz Müller bilanzierte: "Wenn du 3:1 führst darfst du es eigentlich nicht mehr aus der Hand geben." Düsseldorfs Trainer Thomas Dolak nach dem ersten Saisonsieg: "Erstmal Hut ab vor der Mannschaft. Großartiges Comeback." In der Overtime bringt Henrik Haukeland Düsseldorf mit einer überragenden Parade ins Shootout. Dort hält er 8 Penaltys auf dem Weg zum ersten DEG-Sieg der Saison. Im Duell der Titelkandidaten gewinnt Mannheim gegen die Eisbären Berlin mit 4:2 - für die Eisbären die 1. Niederlage der Saison. Berlins Marcel Noebels: "Ich finde das Spiel war sehr, sehr hochwertig, sehr, sehr schnell und man hat gesehen, dass man die beiden Mannschaften lange in der Saison sehen wird." Mannheims David Wolf kündigt nach den Erfolgen München und Berlin sowieso an: "Wir haben dieses Jahr was gut zu machen."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. MagentaSport zeigt auch in der aktuell 30. DEL-Saison alle Spiele live. Ab Mittwoch gibt es bis zum Wochenende jeden Tag Eishockey. Beginnend mit dem Derby Löwen Frankfurt gegen die Adler Mannheim - ab 19.45 Live bei MagentaSport. Schon morgen gibt es die nächste Ausgabe der Eishockey-Show, u.a. mit Derby-Held Henrik Haukeland. Ab 19.30 Uhr live bei MS Sport, www.magentasport.de und YouTube.Kölner Haie - Düsseldorfer EG 3:4 SODüsseldorf führt Köln die 1. Saisonniederlage zu. Nach 3 perfekten Spielen müssen sich die Kölner Haie im Penalty Shootout geschlagen geben. Überragender Mann war Henrik Haukeland, der neben 8 Penaltys auch mit einer überragenden Parade in der Verlängerung für den ersten DEG-Sieg der Spielzeit überzeugte. Köln holt einen Punkt, bleibt an der Spitze.Kölns Kapitän Moritz Müller: "Uns war es schon bewusst, dass das nicht Erster gegen Letzter wird, sondern dass das eine ganz enge Kiste werden wird. Kampf bis zum Ende. Ich denke beide Mannschaften haben wirklich ein gutes Spiel gemacht. Schützi hat es gerade eben auf dem Videowürfel gesagt, wenn du 3:1 führst darfst du es eigentlich nicht mehr aus der Hand geben."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Q2cyMzdXUVlITDVaRmp5clUrWm84dmRYUEtnWlhOYzlLNVJEMGw5anByND0=Düsseldorfs Trainer Thomas Dolak: "Wir waren ein bisschen besser in der Struktur heute. 5 gegen 3 hat mir sehr gut gefallen. Da haben sie vieles weggenommen. Es sind dann halt die Kleinigkeiten. Dann kriegen wir eins. Wir kriegen die Scheibe wieder nicht raus. Das war so ein Problem in den letzten Spielen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cnk1Y0NqM29ITlVFZys4Zy9jbnhGckNienh3NStHZThwL0wzL2NZZkZQMD0=Alle Tore aus dem Spiel Kölner Haie gegen Düsseldorfer EG: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SGkxRXJhM2p1UkdCUmo3ME1oMXpPV0FNVzJIeU9IMVc0NEIxSWUzME5aUT0=Die überragende Parade von Henrik Haukeland in der Verlängerung: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=b1grRnJ4bkVMTkJDaUJMYnFWVDlQdFM4bVBjendUT3cxdlk1cVBzbGpCST0=Alle Tore aus dem Spiel Adler Mannheim gegen Eisbären Berlin: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZDRndzV5aS9KajlDU2QzQmtEc1F5VnZ0WHczK2piSkZFZ2JEZzAvMGJrTT0=Adler Mannheim - Eisbären Berlin 4:2Mannheim setzt früh in der Saison ein Zeichen. Bereits nach Spieltag 4 haben die Adler den Deutschen Meister der vergangenen beiden Jahre, München und Berlin, zuhause geschlagen. Matthias Pachta setzt seine Torlust mit einem weiteren Treffer fort.Mannheims David Wolf: "Wir haben dieses Jahr was gut zu machen. Und Berlin zuhause - es gibt ja nichts Schöneres vor so einer Kulisse zu spielen und so ein heißes Spiel zu sehen. Und dann am Ende vom Tag noch als Sieger rauszugehen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bFBQQVNFYWhWa3VjV1lIelNTeWtldFBvMTVzQ3pON1RxTXQvM0IwdC9hQT0=Berlins Marcel Noebels: "Heute war's ein Spiel auf Messers Schneide. Jede Mannschaft hatte so ein bisschen ihre Phasen im Spiel. Mannheim hat leider dann aber auch uns in Momenten eiskalt erwischt, wo es uns wirklich weh getan hat und ein Tor aufzuholen hier ist natürlich auch nicht gerade ohne."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=djlxaFh3VHNxcjFiQzAvWGlTeFJNWE5ZMG5Ob1hUSFlJSHB2ejducFB0UT0=Eishockey live bei MagentaSportMontag, 25. September - Die Eishockey ShowAb 19.30 Uhr die Eishockey Show mit DEG-Goalie Henrik Haukeland, der seinen Vertrag kürzlich um 6 Jahre verlängerte und WM-Silberheld Justin Schütz von den Kölner Haien, nach dem Derby vom Wochenende- live bei MS Sport, www.magentasport.de und YouTube.Der 5. SpieltagMittwoch, 27. SeptemberAb 19.15 Uhr: Löwen Frankfurt - Adler MannheimDonnerstag, 28. SeptemberAb 19.15 Uhr: Iserlohn Roosters - Kölner HaieFreitag, 29. SeptemberAb 19 Uhr live in der Konferenz: Nürnberg Ice Tigers - Pinguins Bremerhaven, Düsseldorfer EG - Augsburger Panther, ERC Ingolstadt - Grizzlys Wolfsburg, Straubinger Tigers - EHC Red Bull München, Schwenninger Wild Wings - Eisbären BerlinDer 6. SpieltagSamstag, 30. SeptemberAb 18.45 Uhr: Kölner Haie - Alder MannheimSonntag, 01. OktoberAb 13.45 Uhr: Eisbären Berlin - Nürnberger Ice Tigers, Pinguins Bremerhaven - Schwenninger Wild WingsAb 15.45 Uhr: EHC Red Bull München - Löwen FrankfurtAb 16.15 Uhr: ERC Ingolstadt - Düsseldorfer EG, Grizzlys Wolfsburg - Iserlohn RoostersAb 18.45 Uhr: Augsburger Panther - Straubinger Tigers