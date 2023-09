Eine echte Geduldsprobe erleben derzeit die Paion-Aktionäre. Immerhin 2,08 Prozent verlor der Kurs im Vergleich zum Vorwochenschluss. Mit Verlusten schloss der Titel an insgesamt null der fünf Sitzungen. Heftig zusammengezuckt war Paion am Mittwoch mit einem Minus von 1,08 Prozent. Müssen in der kommenden Woche nun weitere Abschläge einkalkuliert werden? Dieser Nackenschlag sorgt für eine deutliche Verschlechterung der Technik. Da heute einen Haltegriff ...

Den vollständigen Artikel lesen ...