München (ots) -Fußball-Feiertag in Dresden vor fast überwiegend euphorisierten 32.000 Fans - 2:1-Erfolg von Dynamo im Derby gegen Aue, Spitzenreiter mit 4 Punkten Vorsprung nach 7 Spieltagen, 6. Sieg! "Wie im Europapokal"" schwärmt Dynamo-Legende Ulf Kirsten. "Das war schon ein berauschendes Gefühl", findet auch Stürmer Tom Zimmerschied und gibt sich auch fürs Saisonziel Aufstieg selbstbewusst: "Sechs Siege aus 7 Spielen sind schon eine deutliche Ansage an die Konkurrenz!" Dresdens Trainer Markus Anfang ärgerte sich über eine unnötig "hitzige Schlussphase" und tritt trotz Super-Start etwas auf die Bremse in Sachen Aufstieg: "Wenn wir zum Favoriten gemacht werden, weil wir gut Fußball spielen, ist das erst mal schön. Aber wir machen uns selber nicht zum Favoriten!" Aues überragender Torwart Martin Männel sah routinierte Dresdner als verdiente Sieger, lobt aber auch sein Team: "Wir haben eine ganz andere Grundstimmung als noch in der letzten Saison. Das ist Zeugnis dafür, dass wir den Schulterschluss mit den Fans wieder hinbekommen haben. Aber auch dafür, dass wir ehrlich Arbeit abliefern." Neuer Zweiter ist der spielstarke Aufsteiger Ulm, der Essen mit 2:1 besiegt. "Wir haben es unnötig spannend gemacht", monierte Ulms Trainer Thomas Wörle dennoch, Ulms Doppeltorschütze Dennis Chessa etwas euphorischer: "Wir versuchen wirklich jedes Spiel zu etwas Besonderem zu machen. Es ist auch etwas Besonderes für uns. Wir haben uns letztes Jahr wirklich lange den "A" aufgerissen, um in der Liga zu sein." Am Samstag dürfen sich die Ulmer mit einem Aufstiegskandidaten messen: in Ingolstadt - live ab 13.45 Uhr: mal sehen, ob der SSV ein besonderer Aufsteiger bleibt.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Am Mittwoch geht es schon weiter in der 3. Liga - mit dem vorgezogenen Derby Borussia Dortmund II gegen den Letzten MSV Duisburg, live ab 18.45 Uhr. MagentaSport zeigt alle Spiele der 3.Liga live. Der 8. Spieltag beginnt am Freitag mit dem Topspiel Bielefeld gegen Saarbrücken ab 18.30 Uhr.Dynamo Dresden - Erzgebirge Aue 2:1"Das ist wie Europapokal", schwelgte Dynamo-Legende Ulf Kirsten nach einer rassigen 1. Halbzeit, da stand's noch 1:0 für Dresden durch ein Eigentor von Vukancic vor 31.843 Zuschauern. Auch danach bleibt Dynamo überlegen, Borkowskis Abstauber nur folgerichtig. Aue verkürzt in Überzahl noch durch Marcel Bär zum 1:2. "Das Stadion hat ein richtig gutes Spiel gesehen", lobt Dresdens Trainer Markus Anfang. MagentaSport-Experte Sebastian Schuppan findet: "Dresden ist der Rolle des Aufstiegsfavoriten bislang absolut gerecht geworden!""Wir können mit 3:1 oder 4:1 in die Pause gehen. Wir haben nur einen Fehler gemacht. Gerade in den ersten 60 Minuten waren wir überragend. Hintenraus nicht mehr", bilanziert Dresdens Trainer Markus Anfang und erklärt angesichts des Saisonziel Aufstieg: "Wir sind nicht der Favorit. Wir haben unser Ziel Aufstieg genannt. Das macht uns nicht zwangsläufig zum Favoriten. Da gibt's viele Mannschaften, gerade die Absteiger. Da wird noch der eine oder andere kommen. Wenn wir zum Favoriten gemacht werden, weil wir gut Fußball spielen, ist das erst mal schön. Aber wir machen uns selber nicht zum Favoriten!" Grundsätzlich sagt Markus Anfang: "Ich bin glücklich!" Auch schön.Im Interview mit Reporter Thomas Wagner geht es dennoch etwas "hitzig" beim Thema Gelbrot für Berger zu: Markus Anfang findet, dass er lange Zeit sehr ruhig an der Seitenlinie agierte: "Wenn ich noch weniger Emotionen zeige, schlafe ich ein." Die Schlussphase sei durch den Platzverweis "noch etwas stressig" geworden. "Das war schade!""Das war schon ein berauschendes Gefühl", schwärmt Tom Zimmerschied und gibt sich auch fürs Saisonziel Aufstieg selbstbewusst: "Sechs Siege aus 7 Spielen sind schon eine deutliche Ansage an die Konkurrenz! Jetzt gegen den bisherigen Zweiten im Derby gewonnen ist auch noch mal eine Ansage.""Dresden hat aufgrund der 1. Halbzeit verdient gewonnen. Aber meine Mannschaft hat toll gekämpft. Wir sind kein Spitzenteam, das hat man heute gesehen", bilanzierte Aues Trainer Pavel Dotchev einziger Kritikpunkt: "Im letzten Drittel waren wir nicht konsequent genug. Das ist unser Manko generell.....Aber um ehrlich zu sein, wir haben 2 tolle Mannschaften gesehen.""Das war das erwartet schwere Spiel, mit Dresden als Favorit, weil einfach schon eingespielter sind. Wir haben unseren Job auch sehr gut gemacht!" Aues Torwart Martin Männel ist mit dem Saisonstart dennoch zufrieden: "Wir haben eine ganz andere Grundstimmung als noch in der letzten Saison. Das ist Zeugnis dafür, dass wir den Schulterschluss mit den Fans wieder hinbekommen haben. Aber auch dafür, dass wir ehrlich Arbeit abliefern. Nicht viel mehr wollen unsere Fans sehen."SSV Ulm - RW Essen 2:1Der Höhenflug der Ulmer geht weiter. Auch wenn der Aufsteiger in der Schlussphase viele Hochkaräter liegen ließ, reicht ein Doppelpack von Dennis Chessa zum Sieg. Damit sind sie weiterhin der stärkste Aufsteiger in Liga 3. Die Offensive von Essens bleibt weiterhin relativ harmlos - bislang nur 6 Tore. Kein anderer Verein hat weniger Tore geschossen.Ulms Trainer Thomas Wörle: "Wir haben es unnötig spannend gemacht. Wir haben die Chance schon früher den Deckel drauf zu machen und damit als Sieger festzustehen. Das ist uns leider nicht gelungen und Essen hat eine unglaubliche Qualität mit Ball. Das hat man in Phasen auch gesehen. Wenngleich man sagen muss, dass wir sie sehr, sehr stark wegverteidigt haben."Ulms Doppeltorschütze Dennis Chessa: "Wir versuchen wirklich jedes Spiel zu etwas Besonderem zu machen. Es ist auch etwas Besonderes für uns. Wir haben uns letztes Jahr wirklich lange den "A" aufgerissen, um in der Liga zu sein und wir genießen es gerade und macht einfach nur Spaß"Essens Trainer Christoph Dabrowski: "Wir wollten natürlich mehr Spielkontrolle. Wir wollten auch eine gewisse Aggressivität auf den Platz bekommen, die hier notwendig ist. Das haben wir leider nicht geschafft. Wir haben zu viele Ballverluste gehabt, dadurch konnte Ulm immer wieder ins Umschaltspiel kommen. Dadurch sind wir oft hinterhergelaufen, haben keinen Zugriff gehabt und haben dann natürlich auch Probleme gehabt uns Torchancen zu erspielen."SC Freiburg II - FC Ingolstadt 04 1:4Freiburg schenkt dem FC Ingolstadt den ersten Auswärtssieg der Saison. Die Ingolstädter nutzen jede Chance und sind gnadenlos effizient gegen Freiburg. Die FCI-Formkurve zeigt also weiterhin nach oben. Überragend dabei Jannik Mause, der an allen Toren beteiligt war. Der Vizemeister Freiburg ist nun Vorletzter.Freiburgs Trainer Thomas Stamm: "Da sind wir nicht auf der Höhe, wo man auf der Höhe sein muss in dieser Liga, das muss man dann auch sagen. Haben uns ein bisschen gefangen. Aber in Summe natürlich deutlich zu hoch, wenn man die Spielanteile sieht, wenn man die Art und Weise sieht, wie man probiert hat gerade in der 1. Halbzeit. Und trotzdem ist es auch so ein Spiegelbild, dass wir in der 2. Halbzeit nicht wieder so stabil rausgekommen sind, wie wir es uns eigentlich vorgenommen haben. War letzte Woche schon so. Auf die Frage, ob ihm die Gegentore zu einfach gefallen sind: "Deutlich zu einfach. Ja, also auf dem Niveau geht das nicht. Das sind die Räume zu groß. Das sind die Abstände einfach deutlich zu lang. Da kannst du es nicht mehr verteidigen."Ingolstadts Trainer Michael Köllner: "Ich glaube, dass wir sehr konzentriert, sehr stabil gespielt haben und das, was wir uns vorher vorgenommen haben. Dann auch in der 2. Halbzeit super Tore geschossen. Muss man wirklich sagen, das war teilweise schon richtig gut zuzuschauen."Über die Arbeitseinstellung von Jannik Mause: "Er rackert unermüdlich. Er ist einfach immer unterwegs und dann ist das für Gegenspieler am Ende richtig ekelig, wenn man gegen so einen Stürmer spielen muss."Ingolstadts Jannik Mause über seine ersten Wochen in der 3. Liga mit 6 Toren: "Das habe ich mir auch nicht so vorgestellt. Man hofft natürlich dann, dass man Spielzeit kriegt, wenn man neu in die 3. Liga kommt zu so einem Verein. Dass ich so einschlage dann, ist umso schöner, freut mich."Die 3. Liga komplett live bei MagentaSportMittwoch, 27. SeptemberAb 18.45 Uhr: Borussia Dortmund II - MSV DuisburgFreitag, 29. SeptemberAb 18.30 Uhr: Arminia Bielefeld - 1.FC SaarbrückenSamstag, 30. SeptemberAb 13.30 Uhr Konferenz live, ab 13.45 Uhr im Einzelspiel abrufbar: SV Waldhof Mannheim - SC Freiburg II, SV Sandhausen - FC Viktoria Köln, FC Ingolstadt 04 - SSV Ulm, TSV 1860 München - SC Verl, MSV Duisburg - Preußen MünsterAb 16.15: VfB Lübeck - Hallescher FCSonntag, 1. OktoberAb 13.15: Rot-Weiss Essen - Dynamo DresdenAb 16.15: Borussia Dortmund II - SpVgg UnterhachingAb 19.15 Uhr: Erzgebirge Aue - SSV Jahn Regensburg