Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Gutes Essen soll vor allem lecker sein und gesund. Für viele geht es aber auch darum, dass sie sich die Lebensmittel überhaupt leisten können bei den allgemeinen Preissteigerungen. Tipps für günstiges und zugleich gesundes Essen hat Petra Terdenge für Sie:Sprecherin: Es gibt sie, die Lebensmittel, die lecker schmecken, gesund sind und trotzdem günstig. Welche das sind, weiß Isabelle Fabian von der Apotheken Umschau:O-Ton Isabelle Fabian 20 sec."Zu nennen wären hier zum Beispiel die Hülsenfrüchte wie Erbsen, Linsen oder Bohnen. Die enthalten nämlich ganz viel Eiweiß und Ballaststoffe, machen deshalb nachhaltig satt und halten den Blutzucker stabil. Es gibt viele leckere tolle Rezepte, ich würde Ihnen den Lauch-Linsen-Salat empfehlen. Der geht fix und schmeckt lecker."Sprecherin: Oder auch mal wieder Kohl. Auch der ist lecker und hat viele gesunde Eigenschaften:O-Ton Isabelle Fabian 14 sec."Kohl enthält ganz viele Stoffe, die die körpereigene Abwehr unterstützen, etwa Vitamin C. Und, da sind auch Senföle drin, das sind die, die für den typischen Kohlgeruch mitverantwortlich sind."Sprecherin: Wer kein Fan von Eintopf oder Kohlsuppe ist, probiert es mit einer Chinakohl-Kichererbsen-Pfanne mit Zwiebeldip. Oder Sie greifen zu Karotten oder Rote Bete:O-Ton Isabelle Fabian 27 sec."Das Wurzelgemüse hat den Vorteil, dass dort rote und orange Farbstoffe drin sind, und die wirken als gute Radikalfänger. Rote Bete und Karotten halten aggressive zellstörende Prozesse auf und können dem Immunsystem helfen. Also, gerade in der Erkältungszeit ist das eine supergute Sache. Als Rezepttipps kann ich Ihnen empfehlen: Rote-Bete-Rösti mit Schnittlauch-Creme oder Zwiebel-Karotten-Kuchen. Guten Appetit!"Abmoderation: Das wünschen wir auch und die passenden Rezepte gibt es in der Apotheken Umschau. Und natürlich noch weitere Tipps für Lebensmittel, die lecker sind und die Geldbörse schonen.