Uran-Preis endlich über 70 USD: Der Zeitpunkt für den Einstieg ist gekommen. Hier ist der optimale Uran-Hebel!

Der perfekte Einstiegszeitpunkt bei Uran ist gekommen. Wer jetzt mit dieser Aktie den Uranpreis hebelt, kann sogar auf eine Verdopplung hoffen.

Es ist nicht mehr zu übersehen: Der Uranpreis ist aus seiner Lethargie erwacht und nach oben ausgebrochen! Inzwischen klopft der Preis für das Pfund U3O8 an die 70-Dollar-Marke und die Preissprünge werden beinahe täglich größer. In der Branche knallen bereits die Sektkorken, denn das könnte der Auftakt zu einer echten Jahrhundertrallye sein.



Was eigentlich "alle" wussten, zeigt nun in den kommenden Quartalen seine volle Wirkung: Der im Vergleich zu anderen Segmenten des Kapitalmarktes geradezu winzige Uran-Markt ist vollkommen aus dem Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage geraten: Das könnte längerfristig zu völlig irrationalen Uran-Preisen führen.



100 USD, 200 USD oder gar 500 USD pro Pfund U3O8 - alles ist möglich!

Der Markt schiebt bekanntlich ein Defizit von 40 bis 60 Millionen Pfund vor sich her, was bis zu einer halben Welt-Jahresproduktion entspricht. Dieses "Loch" könnte in der Zukunft sogar noch weitaus größer werden. Nämlich dann, wenn zusätzliche Reaktoren ans Netz gehen, wichtige Uran-Produzenten - wie zuletzt gesehen - ausfallen, aber immer mehr AKW-Betreiber ihre Versorgung mit Uran jetzt und für die Zukunft sicherstellen müssen.





AKW-Betreibern droht Preis-Tsunami!

Ihre Lager sind keineswegs randvoll mit dem Nuklear-Brennstoff, sondern bestenfalls moderat gefüllt, schließlich gingen die verantwortlichen Einkäufer eine gefühlte Ewigkeit davon aus, dass Uran günstig und in rauen Mengen verfügbar ist.



Doch dem ist ganz und gar nicht mehr so, sehr zur Freude der Uran-Bullen, die nun aus gutem Grund von dreistelligen Uran-Preisen träumen dürfen. An preistreibenden Faktoren herrscht schon länger kein Mangel, doch nun kündigt sich wirklich ein realer Preis-Tsunami an.



Kanada's Cameco schraubte bereits seine Produktionsziele herunter, muss aber natürlich seine Lieferverträge einhalten und sogar am Markt zukaufen. Und auch Europa bekommt womöglich bald ein Problem, sollte sich die Lage im afrikanischen Niger nicht wieder beruhigen. Das Land ist der wichtigste Uranlieferant der EU. Russland & Kasachstan stehen auf einem anderen Blatt: Ob ihre Uran-Reserven letztlich eher in chinesischen als in westlichen Reaktoren zum Einsatz kommen werden, wird sich in naher Zukunft zeigen.



[twitter]1705623960056930588[/twitter]



Fakt ist: Aller Orts schwinden gerade freie Kapazitäten, bestehende Lieferverträge werden von den Einkäufern bis an die Maximal-Grenzen ausgereizt, denn die Nachfragetrends kennen nur noch eine Richtung.



Zugleich - und das dürfte aus unserer Sicht der finalen Preistreiber werden - wird physisches Uran mit weiter steigenden Preisen immer stärker als lukratives Investmentobjekt entdeckt.

Jeder kann inzwischen direkt in Uran investieren

Wer hier Geld anlegen möchte, muss nicht mehr lange suchen: Das Feld der physischen Uranfonds wächst und mit ihm millionenschwere Zuflüsse, die in Uran angelegt werden wollen. Neben Sprott's Physical Uranium Trust fließen auch der britischen Yellow Cake und neuerdings auch dem Physical Uranium AMC aus der Schweiz immer größere Summen zu.



Und auch in Singapur wird gerade ein neuer, potenter Uranfonds aufgelegt. Sie alle sammeln bei Investoren in großem Stil Gelder ein, um diese direkt in physisches Uran zu investieren. Und das muss irgendwo herkommen, denn wir reden hier von physischer Ware, nicht von Terminkontrakten oder ähnlichem.







Die Tatsache, dass der U308-Preisanstieg von 25, 50, 60 und jetzt fast 70 USD nicht zu einer Ausweitung des Uran-Angebotes geführt hat, sagt uns sehr viel! Nämlich das es mindestens 5 bis 8 Jahre und Uran-Preise jenseits der 100-Dollar-Marke braucht, um neue/alte Minen hochzufahren. Somit winkt der Uran-Branche ein höchst lukratives Jahrzehnt, in dem sich Uranaktien locker leicht vervielfachen werden.



F3 Uranium - die Rallye geht JETZT weiter

In diesem perfekten STURM sind Uranvorkommen in politisch sicheren Jurisdiktionen - also in Nordamerika und Australien - Gold wert. Mit besonders vielen kurzfristigen Katalysatoren fällt derzeit unser Top-Favorit F3 Uranium Corp. (TSXV: FUU - WKN: A3D5YM - FRA: X42) aus Kanada auf.



Die Aktie des Unternehmens verbrachte die berüchtigte Sommerflaute damit eine vorangegangene Vervielfachung auf hohem Niveau zu konsolidieren. Doch seit wenigen Tagen steigt die Spannung wieder spürbar, denn nun steht die nächste Haussephase mit einem großen Kaufsignal unmittelbar bevor.







Bevor wir ins Detail gehen, werfen wir einen Blick zurück in den Herbst 2022. Damals, im November letzten Jahres, entdeckte F3 im südwestlichen Bereich des kanadischen Athabasca-Beckens ein neues Uranvorkommen.

Fission 3.0 Corp.



Dieser Fund machte F3 Uranium quasi über Nacht zu einem der aufregendsten Uranexplorer der Uran-Branche, zumal das neue Vorkommen seither dank neuer Bohrungen größer und größer wird.



Das ist auch kein Wunder, denn im Umfeld des sogenannten Projektes Patterson Lake North (PLN) finden sich bereits bekannte hochgradige Uranvorkommen, allen voran Triple R (Fission Uranium), Arrow (NexGen), Shea Creek (UEX Corp) und Cluff Lake (ehemals AREVA). Die neue Uranentdeckung JR-Zone befindet sich genauer gesagt 23 Kilometer nordwestlich der Lagerstätte Triple R von Fission Uranium.

Volltreffer folgt auf Volltreffer

Ein 5,5 Meter langer Abschnitt eines Bohrkerns mit 18,6 % U3O8 löste vor nicht einmal einem Jahr Schockwellen im Junior-Bergbausektor aus und ließ die Aktie des kleinen Projektentwicklers abheben. Von damals 8 Cent (CAD) ging es bis Mitte Jahr auf in der Spitze 0,51 CAD bergauf - ein beeindruckender Anstieg um über 600%.



Das war ein wirklich großer "Schluck aus der Pulle", der in den folgenden Monaten korrigiert wurde. Doch nun steht die Aktie schon wieder nur noch 10% unter den Hochpunkten vom Januar und schickt sich an ein neues großes Kaufsignal auszulösen.



Auch das ist kein Zufall, denn neben den haussierenden Uranpreisen kann F3 seine Entdeckung vom Herbst 2022 immer weiter ausweiten und qualitativ verbessern. Bereits das Winterbohrprogramm 2022/23 mit 21 Bohrlöchern (10.000 Meter) lieferte weitere wertvolle Erkenntnisse über die wahre Größe und den Gehalt der Lagerstätte in der sogenannten JR-Zone JR auf PLN.





Das erste Folge-Bohrprogramm war äußerst erfolgreich: Es deckte weitere hochgradige Abschnitte mit Uranmineralisierung auf und erweiterte die Streichlänge auf über 105 m - wobei einige Löcher bis zu 65 % U3O8 ergaben. Ein Bohrloch 60 Meter südlich des Entdeckungsbohrlochs durchschnitt einen durchgehenden 14,5 m langen Abschnitt mit durchschnittlich 9,4 % U3O8, einschließlich eines 5-Meter-Abschnittes mit 26,7 % U3O8.



Und so geht es nun weiter, denn mit jedem gebohrten Loch gewinnen die Geologen wertvolle Einblicke in die Geologie der Lagerstätte, die dabei helfen werden, genau zu bestimmen, wo als nächstes gebohrt werden soll.



Das seit Mitte Juni laufende Sommer-Bohrprogramm (30 Bohrungen - ca. 12.000 Meter) konnte die Streichlänge der Mineralisierung bereits weiter verlängern. Zugleich förderte man den bisher hochgradigsten Mächtigkeitsabschnitt zu Tage und entdeckte eine parallele Scherungszone, die 2,6 km (!) südlich der JR-Zone ebenfalls eine anomale Uranmineralisierung beherbergt. Deshalb kam es, wie es kommen musste…

F3 weitet seine Bohrkampagne massiv aus!

Aufgrund der jüngst gesehenen starken Bohrergebnisse hat man das Sommerbohrprogramm bis in den Spätherbst hinein verlängert. Nunmehr sind bis zu 54 Bohrlöcher mit insgesamt etwa 20.000 Metern vorgesehen - das ist fast eine Verdopplung gegenüber den ursprünglichen Plänen!



Diese Ausweitung der Kampagne deutet einmal mehr darauf hin, dass F3 Uranium eine große Uranlagerstätte aufgespürt hat. Um mehr herauszufinden, muss F3 weiter bohren - nun bis in den Herbst hinein.



F3 ist Experten zufolge auf bestem Weg zu einer 50 bis 100 Mio. Pfund schweren Uran-Ressource, oberflächennah und hochgradig. Schon heute bringt es F3 Uranium auf durchschnittlich 6% Uran, gebohrt über 105 Meter Streichlänge. Experten schätzen das Vorkommen allein auf der Grundlage der bisherigen Bohrlöcher auf etwa 20 Mio. Pfund U3O8.



All das deutet auf großes Potenzial für eine Weltklasse-Entdeckung hin!



Aktuell wird F3 Uranium an der Börse bei rund 375 Millionen ausstehenden Aktien mit 175 Mio. CAD bewertet.



Das bringt uns zu einem Blick auf die Nachbarn, deren Aktie nach vergleichbaren Entdeckungen heute deutlich höher bewertet sind als die von F3 Uranium. Doch diese enormen Aufwertungen geschahen nicht über Nacht, sondern über einen Zeitraum von mehr als 2 Jahren. Nexgen wertete im genannten Zeitraum von 0,26 CAD auf etwa 2,85 CAD / Aktie auf - und heute kostet das Papier mehr als 8 CAD!



IsoEnergy wiederum kletterte von 0,30 auf 3,50 CAD. Und aktuell zahlen Anleger bereits 4,40 CAD für die ISO-Aktie, auch dank immer weiter steigender U3O8-Preise!

Und F3 Uranium? Großes Nachholpotential!

Seit der sensationellen Uran-Entdeckung von F3 Uranium sind bis dato erst 10 Monate vergangen und erst das zweite Folgebohrprogramm läuft. Zwar wird immer offensichtlicher, dass PLN eine große Uranlagerstätte beherbergt; und doch ist eine erste 43-101-Ressourcenschätzung - und damit der Startschuss für den ganz großen Sprung - erst 2024 nach weiteren Bohrungen zu erwarten.



Darauf deuten auch die jüngsten Kommentare von Raymond Ashley (President) hin. Er kommentierte bei Vorlage der jüngsten Bohrdaten: "Während das Sommerbohrprogramm in ein erweitertes Herbstprogramm übergeht, beginnen wir, uns auf Explorationsbohrungen zu konzentrieren, mit dem Ziel, Gebiete für detailliertere Anschlussbohrungen im Jahr 2024 zu charakterisieren."



Bis dahin hat die F3-Aktie beste Chancen ganz andere Kurse weit über XX CAD zu sehen. Aktuell liegt die Marktkapitalisierung bei nur rund 175 Millionen kanadischen Dollar (CAD). Zum Vergleich: NexGen Energy bringt es inzw. auf über 4 Mrd. CAD, IsoEnergy auf knapp 500 Mio. CAD.

Fission 3.0 Corp. ( www.fission3corp.com )

Sie sehen: Bei F3 schlummert noch ein enormes Nachhol- und Wachstumspotenzial, das mit jeder erfolgreichen Bohrung ein Stück weiter gehoben wird.



F3 punktet gerade in Serie mit seinen uranhaltigen Bohrproben und einer wachsenden, noch genau zu definierenden Uran-Ressource. Und mit jedem Bohrerfolg werden die Risiken des Unternehmens kleiner und die Kurschancen größer.



Nach der jüngsten Finanzierungsrunde über 20 Mio. CAD sitzt F3 auf vollen Kassen und baut seine Ressourcenbasis stetig aus: Infolgedessen ist der jüngste Run auf die Aktie und das aktuell anstehende große Kaufsignal mehr als nachvollziehbar. Und doch steht die F3-Aktie erst am Anfang!



Mit Blick auf die Bewertungsschere zur Konkurrenz ist die aktuelle Marktkapitalisierung von nur 175 Mio. CAD eindeutig zu wenig, zumal F3 Uranium mit einem guten Dutzend weiteren Athabasca-Projekten ebenfalls vom laufenden Comeback der Uranpreise profitiert.

Das heißt: Wer jetzt einsteigt, der profitiert gleich mehrfach! Nämlich von einer wachsenden Uran-Ressource, steigenden Uranpreisen und einem immer wertvolleren Projekt-Portfolio.

F3 Uranium - die Investment-Highlights

Uran-Sektor startet gerade die nächste Boomphase

Wachsendes F3-Flaggschiffprojekt im Athabasca-Becken

Bohrkampagnen liefern immer neue Uranentdeckungen

Weltklasse-Uran-Team mit phänomenaler Vita

Viel zu niedrige Marktkapitalisierung von 175 Mio. CAD

Kasse für umfangreiche Explorationen prall gefüllt

Gefüllte News-Pipeline, dank laufender Explorationen







Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Aktien.news. Bitte abonnieren Sie auch unseren kostenlosen Newsletter unter www.aktien.news/newsletter .



Aktien.news ist ein Service der:

Dot.news Finanzmedien Ltd.

Flat 285 - 61 Praed Street

London W2 1NS

Großbritannien







Disclaimer



Wichtige Informationen und Pflichtmitteilungen gemäß §86 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) sowie gemäß Finanzanlageverordnung (FinAnV).



Wichtige Hinweise zur Erstellung dieser Veröffentlichung:



Diese Veröffentlichung enthält sowohl Tatsachen und Fakten zu den besprochenen Unternehmen, als auch rein subjektive Werturteile, Interpretationen, Schätzungen, Hochrechnungen, Vorhersagen und Preisziele. Diese versuchen wir, möglichst transparent voneinander abzugrenzen, um irreführende Angaben zu vermeiden. Alle unsere Studien stellen grundsätzlich keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzprodukten da. Konsultiere vor etwaigen Anlageentscheidungen bitte unbedingt in Deutschland oder anderen Ländern gesetzlich zugelassene Berater bei Banken und Finanzdienstleistern. Die wesentlichen Grundlagen und Maßstäbe unserer Werturteile und Bewertungen, der besprochenen Aktien, basieren auf folgender Vorgehensweise: - Beurteilung und Bewertung von Unternehmen nach herkömmlichen Bewertungsmethoden (grundlegender Bewertungsansatz) - Einschätzung des Potentials der zukünftigen Unternehmensentwicklung (Wachstumsansatz) und Hochrechnung auf das entsprechende Bewertungspotential (Kurs-Potential-Analyse) sowie einer möglichen Unternehmens-Aktien-Bewertung aufgrund potentieller Gewinnerwartungen (KGV-Hochrechnung) - Einschätzung des von uns erwarteten Best-Case-Szenarios im absoluten Erfolgsfall des Unternehmens (Blue-Sky-Potential-Ansatz) - Effekt der von uns erwarteten, gesteigerten Bekanntheit der empfohlenen Aktie auf den Aktienkurs durch einen starken Anstieg der Nachfrage am Markt (insbesondere maßgeblich bei marktengen oder neu bzw. erstmals empfohlenen Aktien) aufgrund der von uns oder Dritten veröffentlichten Publikationen (meistens Kaufempfehlungen), (Multiplikator- / Momentum-Effekt, Hype), dadurch überproportional steigende Rendite/Aktienkurs bei entsprechend steigendem Risiko - Technische Analyse des Aktienkurses gemäß gängiger Analyse-Methoden, meist zur Voraussage von Kurs-Signalen (Kauf- oder Verkaufssignal, Ausbruch der Aktie, Festlegung von Kurszielen, Unterstützungs- oder Widerstandsbereichen, erwarteten Mindestbewegungen oder Mindest-Gegenbewegungen, Voraussage von Signalpunkten (wenn-dann), etc.), größtenteils auf der erwarteten Massenpsychologie aufbauend. (technischer Ansatz).



Herkömmliche Bewertungsansätze sind bei jungen oder noch umsatzlosen Unternehmen oft schlecht sinnvoll anwendbar. Daher stützen wir uns bei der Bewertung von solchen Unternehmen tendenziell auf die von uns errechnete Potential-Analyse, sowie die Einschätzung der Nachfrage nach solchen Aktien am Kapitalmarkt. Letztendlich entscheidet der Markt über den Aktienkurs eines Unternehmens. Entsteht durch umfangreiche Empfehlungen einer Aktie, eine exzessive Nachfrage nach dieser, ist es möglich, dass der Aktienkurs bei einem hohen Handelsvolumen überdurchschnittlich steigt. Dies führt zwar zu extremen Gewinnmöglichkeit, erhöht jedoch entsprechend das Risiko einer Blasenbildung mit entsprechendem Kursrückgang. Durch die gesteigerte Volatilität der Aktie in solchen Situationen ergeben sich überdurchschnittliche Gewinn- und Verlust-Möglichkeiten bis hin zum Totalverlust, sowohl in beide Handelsrichtungen, als auch bei wiederkehrenden Gegenbewegungen. Auch solche Marktentwicklungen sind ein wichtiger Teil unserer Handelsempfehlungen und Bewertungsansätze. Diese Publikation befasst sich ausschließlich mit überdurchschnittlich volatilen Werten mit hohem Gewinn- und auch Verlustpotential.



Hinweis zu Informationsquellen:



Die Zuverlässigkeit von Informationsquellen wird von uns vor deren Verwendung ausführlich geprüft und von uns entsprechend ihrer Glaubwürdigkeit und Bedeutung subjektiv bewertet. Dabei entscheiden wir nach eigenen Maßstäben, welche Quellen wir für relevant, zu konservativ oder zu optimistisch halten. Letztendlich legen wir unsere Empfehlungen aufgrund unserer persönlichen Einschätzungen fest. Bei der Informationsbeschaffung greifen wir auf zahlreiche öffentlich zugängliche Quellen zurück wie z.B. Pressemitteilungen, Ad-Hoc-Mitteilungen, Unternehmensmeldungen, Firmenpräsentationen, Publikationen und Artikeln zum besprochenen Unternehmen, gängige Finanzmedien im In- und Ausland sowie auf Unternehmens- oder Branchen-Analysen Dritter. In unseren Publikationen werden ausschließlich öffentlich verfügbare Informationen und Quellen, sowie vom Unternehmen selbst verbreitete Informationen verwendet.



Hinweis zur Haftung:



Die Dot.news Finanzmedien Ltd. und die jeweiligen Redakteure übernehmen keinerlei Haftung für die Richtigkeit, Fehler, Genauigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit der dargestellten Sachverhalte, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in Gesprächen und Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen, Planungen und Beurteilungen sowie alle weiteren Aussagen bezüglich Wert- und Schuldpapieren jeglicher Art. Jegliche Investmenterfolge, die auf dieser Webseite als Beispiel herangezogen werden, sind fiktiv und dürfen unter keinen Umständen als erwartete Ergebnisse angesehen werden. Die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren könnte, wird kategorisch ausgeschlossen. Des weiteren kommt auch keine vertragliche Beziehung zwischen der Dot.news Finanzmedien Ltd. und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Bei den Besprechungen von Unternehmen auf unserer Webseite handelt es sich nicht um Finanzanalysen nach deutschem Kapitalmarktrecht, sondern um journalistische und/oder werbliche Texte. Sie erfüllen deshalb nicht die Anforderungen zur Gewährleistung der Objektivität von Anlagestrategieempfehlungen bzw. Anlageempfehlungen. Mit Blick auf ein Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass Webseiten durch die Anbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Die Dot.news Finanzmedien Ltd. distanziert sich daher ausdrücklich und vollumfänglich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Webseite und macht sich diese Inhalte nicht zu Eigen.



Hinweis zu bestehenden Interessenkonflikten:



Der Ersteller dieser Publikation sowie mit ihm verbundene Personen halten Aktien an der empfohlenen Gesellschaft. Außerdem erfolgen für die Erstellung dieser Empfehlung finanzielle Zuwendungen an den Herausgeber und die Redakteure. Der Herausgeber und mit ihm verbundene Personen stellen ausdrücklich klar, dass sie beabsichtigen, im Rahmen und zu jedem Zeitpunkt der Empfehlung, Verkaufsaufträge in der entsprechenden Aktie auszuführen.



Hinweis zum Datenschutz:



Die Dot.news Finanzmedien Ltd. gibt Deine Daten nicht an externe Dritte weiter. Aufgrund der neuen Datenschutz Grundverordnung bitten wir Dich, unsere Datenschutzerklärung gründlich zu lesen.



Hinweis zur geographischen Eingrenzung des Angebots:



Die Nutzung dieses Informationsangebots ist ausschließlich natürlichen Personen vorbehalten, die ihren dauerhaften Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Allen anderen natürlichen oder juristischen Personen oder Personengruppen ist die Nutzung, wie auch der Zugang zu dieser Webseite nicht gestattet. Diese Einschränkung gilt für alle im Ausland lebenden natürlichen und juristischen Personen oder Personengruppen, insbesondere Staatsbürgern der USA, Kanadas, Australiens oder Großbritanniens. Die Informationen auf dieser Webseite dürfen weder direkt noch indirekt in die USA, Großbritannien, Australien oder Kanada oder an Personen und Personengruppen, die ihren Wohnsitz in Kanada, USA, Australien oder in Großbritannien haben, übermittelt werden, noch in deren Territorium gebracht oder dort verteilt werden.



Hinweis zur Handhabe der internen Organisationspflichten:



Aufgrund der geringen Unternehmensgröße des Herausgebers, ist eine interne Kontrolle der Compliance-Prozesse der an dieser Publikation mitwirkenden Mitarbeiter und sonstigen Beteiligten überschaubar.



Hinweis zum Urheberrecht:



Die auf dieser Webseite und auf angeschlossenen Medien (z.B. E-Mail, Twitter, Facebook) veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht. Jede vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Anbieters oder jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Inhalte und Rechte Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich die Herstellung von Kopien und Downloads für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt. Links zur Website des Anbieters sind jederzeit willkommen und bedürfen keiner Zustimmung durch den Anbieter der Website. Fotos und Bilder auf der Webseite dürfen nicht geteilt werden, insofern der Veröffentlicher nicht selbst die Erstrechte bei Fotolia erworben hat. Die Darstellung dieser Website in fremden Frames ist nur mit schriftlicher Erlaubnis zulässig. Solltest Du etwaige Verstöße bemerken, bitten wir Dich uns darauf hinzuweisen. Beachten bitte: Der Inhalt unserer Artikel, Mails oder anderweitiger Veröffentlichungen im Börsenbrief oder sozialen Netzwerken wie Twitter oder Facebook ist ausschließlich für den oder die bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Du nicht der Adressat dieser Artikel, Mails oder anderweitiger Veröffentlichungen im Börsenbrief oder sozialen Netzwerken wie Twitter oder Facebook oder dessen gesetzlicher Vertreter sein solltest, beachten bitte, dass jede Form der Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts dieser Artikel, Mails oder anderweitiger Veröffentlichungen im Börsenbrief oder sozialen Netzwerken wie Twitter oder Facebook unzulässig ist. Verfälschungen des ursprünglichen Inhalts dieser Nachricht bei der Datenübertragung können grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden.



Die Dot.news Finanzmedien Ltd. hat ihre Tätigkeit gemäß §86 WpHG bei der BaFin angezeigt.

Enthaltene Werte: CA30330R1082