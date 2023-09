Nachhaltigkeit ist ein großes und wichtiges Thema. Aufgrund jüngster Entwicklungen wird sie vielfach mit ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit von Finanzprodukten in Verbindung gebracht. Doch ein reines Investment aufgrund dieser beiden Kriterien kann Anleger teuer zu stehen kommen. So verloren global führende Unternehmen aus dem Wasserstoffsektor wie Plug Power innerhalb von zwei Jahren rund 90 % ihres Wertes, der Windanlagenbauer Nordex implodierte in der Spitze um rund 70 %. Dagegen haussierten Produzenten von fossilen Brennstoffen wie Shell, BP oder Exxon und konnten sich im gleichen Zeitraum vervielfachen. Ob deshalb in ausschließlich ESG-konforme Titel investiert werden sollte, ist aus Renditegesichtspunkten mehr als fraglich. Denn viele Unternehmen bieten eines noch nicht: die finanzielle Nachhaltigkeit.

Den vollständigen Artikel lesen ...