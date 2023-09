DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

LUFTHANSA - Lufthansa-Chef Carsten Spohr macht Berlin Hoffnungen auf mehr Verbindungen. "Die Qualität des Flughafens ist deutlich besser geworden", sagte der Airline-Chef im Interview mit dem Tagesspiegel, "dadurch können wir unser Engagement ausbauen". Schon heute seien die Airlines der Lufthansa-Gruppe Marktführer in der Hauptstadt. "Im kommenden Winter bieten wir so viele Flüge an wie die zweit- und drittgrößte Airline am BER zusammen." Das sehe man vor allem an der starken Präsenz von Eurowings in Berlin. (Tagesspiegel)

POSTBANK - Nach der Rüge der Finanzaufsicht Bafin wegen der schweren IT-Probleme bei der Postbank räumt Lars Stoy, Leiter Privatkundenbank in Deutschland der Deutschen Bank und Postbank, Versäumnisse ein. "Da gibt es nichts zu beschönigen", sagte Stoy im Interview. "Wir hätten unsere Kunden anders - besser - informieren müssen." Stoy sagte weiter, dass er wegen der Kundenbeschwerden mit der Bafin im regelmäßigen Austausch sei. "Das sind konstruktiv-kritische Gespräche." Ob Kunden für entstandene Probleme im Zuge der IT-Umstellung entschädigt würden, ließ Stoy offen: "Das lässt sich nicht pauschalisieren, aber wir werden jeden Fall prüfen, ob es einen berechtigten Anspruch gegen die Bank gibt. Wo das der Fall ist, werden wir dafür auch geradestehen." (Funke Mediengruppe)

MAN ENERGY - Das Bundeswirtschaftsministerium hat bezüglich des geplanten Verkaufs des Gasturbinengeschäfts von MAN Energy Solutions nach China nach Informationen des Handelsblatts eine vertiefte Prüfung eingeleitet. Regierungskreisen zufolge sollen auch Verteidigungsministerium und Auswärtiges Amt Bedenken angemeldet haben. Der Käufer des Gasturbinengeschäfts von MAN Energy Solutions, das Unternehmen CSIC Longjiang Guanghan Gas Turbine, ist im chinesischen Staatsbesitz und hat enge Verbindungen zur chinesischen Rüstungsindustrie, wie aus einer exklusiven Analyse des Softwareunternehmens Datenna für das Handelsblatt hervorgeht. (Handelsblatt)

START-UPS - Die Bedingungen für Start-ups haben sich in Deutschland laut Gründern angesichts der konjunkturellen Krise erstmals verschlechtert. Das geht aus dem noch unveröffentlichten Deutschen Startup Monitor (DSM) hervor, der am Montagvormittag vorgestellt wird und dem Handelsblatt vorliegt. Der deutsche Startup-Verband befragt in Zusammenarbeit mit der Prüfungsgesellschaft PwC jedes Jahr knapp 2.000 Start-ups zu ihrer wirtschaftlichen Lage und politischen Einstellung. Demnach bewerteten nur 58 Prozent der Befragten das Start-up-Ökosystem in Deutschland positiv - und damit zehn Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. Es ist der erste Rückgang dieses Indikators seit seiner Einführung im Jahr 2019. (Handelsblatt)

NOMURA - Einem hochrangigen Banker von Nomura wurde die Ausreise aus dem chinesischen Festland untersagt. Dies steht im Zusammenhang mit den seit langem laufenden Ermittlungen gegen den Top-Tech-Dealmaker Bao Fan, berichtet die Financial Times unter Berufung auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Die Beschränkungen für Charles Wang Zhonghe, den Leiter des Investmentbanking für China bei der Hongkonger Niederlassung der japanischen Bank Nomura International, gelten nur für Reisen außerhalb des chinesischen Festlandes, und er befindet sich nicht in Haft, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Aber das Ausreiseverbot für einen erfahrenen Hongkonger Banker von Wangs Rang wird Chinas Geschäftswelt im Ausland erschüttern, wo Umfragen der ausländischen Handelskammern zeigen, dass das Vertrauen der Investoren bereits gering ist. (Financial Times)

