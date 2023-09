Bernd Wünsche (Gurupress.de) - BioNTech hat zuletzt schwache Kursentwicklungen hingelegt. Dennoch sehen Analysten die Chance, die Aktie könne einen Gewinn in Höhe von mehr als 45 % schaffen. Dies wird auch von Corona abhängen. BioNTech hat zuletzt einen Rutsch um -7 % in einer Woche hinnehmen müssen. Das ist fraglich schwach. In vier Wochen ging es sogar um -14 % abwärts. Die Aktie lebt von Nachrichten rund um Corona, steht zu vermuten. Denn ...

