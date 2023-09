Erfolg für BMW. Der Autohersteller bekommt grünes Licht aus Straßkirchen, um die neue Hochvoltspeicherfabrik zu bauen. Lanxess muss den Rotstift ansetzen. 150 Mio. Euro gilt es 2023 einzusparen, weswegen auch ein Stellenabbau in Deutschland geplant ist. Swiss behält den angekündigten Rekordumsatz in diesem Jahr im Blick. Der Gegenwind vom Devisenmarkt kann das Erreichen des Ziels jedoch in letzter Minute noch vereiteln.Der Handel in Asien wird zum Wochenauftakt von Verlusten in China mit nach unten gezogen. Die Immobilienkrise wütet immer noch ...

