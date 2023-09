EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Kooperation

Frankfurt am Main - 25. September 2023 - Taiga Cloud, Europas größter Anbieter von generativen KI-Cloud-Diensten und Teil der Northern Data Group (Börsenkürzel: NB2, ISIN: DE000A0SMU87), gibt heute seine Zertifizierung als Elite Partner von NVIDIA und offizieller Cloud Service Provider (CSP) im NVIDIA Partner Netzwerk (NPN) bekannt.

Als höchste Stufe der Partnerschaft ist der Elite-Status NVIDIA-Partnern vorbehalten, die den größten Beitrag zum NVIDIA-Ökosystem leisten. Mit derzeit nur 15 Elite-CSPs weltweit ist Taiga Cloud der größte europäische CSP mit Elite-Partner-Zertifizierung und bestätigt damit seine Position als führender Anbieter von generativen KI-Cloud-Diensten in der Region.

Das NVIDIA Partner Netzwerk (NPN) zeichnet Unternehmen aus, die NVIDIA dabei unterstützen, die nächste Generation zu inspirieren. Das NPN ist Unternehmen vorbehalten, die sich auf die Integration von Lösungen, die Entwicklung von Systemen und die Bereitstellung von gehosteten Diensten konzentrieren, und schafft Wachstumsmöglichkeiten für die gesamte Branche.

Als CSP der Elite-Klasse wird Taiga Cloud nun durch das dafür vorgesehene Partner-Management-Team eine noch engere Zusammenarbeit mit NVIDIA pflegen und ist besser positioniert, um die Nachfrage nach Rechenleistung in Europa in noch größerem Umfang zu bedienen.

Diese begehrte Zertifizierung ist ein wichtiger Meilenstein in der laufenden Zusammenarbeit zwischen Taiga Cloud und NVIDIA. Sie folgt auf die jüngste Ankündigung von Taiga Cloud, NVIDIA H100 Tensor Core GPUs in großem Maßstab einzusetzen, um das Angebot an generativen KI-Cloud-Diensten zu erweitern.

Mit dem Kauf von 20 NVIDIA H100 GPU Pods - jeder besteht aus 512 H100 GPUs - baut Taiga seine Position als Europas größter unabhängiger Cloud-Service-Provider mit NVIDIA-Hardware weiter aus. Insgesamt verfügt Taiga nun über mehr als 19.000 NVIDIA H100, A100 und RTX A6000 GPUs und bietet dem Markt so eine enorme Rechenleistung. Taigas europäische datensouveräne Cloud bietet Unternehmen Hochgeschwindigkeits-Rechenleistung mit niedriger Latenz auf Basis sauberer Energie, um neue generative KI-Lösungen zu erstellen, zu trainieren und einzusetzen.

Taiga wird mit der Installation der H100-GPUs nach einem abgestimmten Zeitplan beginnen und sie den Kunden ab Ende Q4 2023 zur Verfügung stellen. Taiga plant, bis Mitte 2024 mehr als 10.000 H100-GPUs in Betrieb zu nehmen. Dieser groß angelegte Ausbau wird Taigas Angebot als Cloud Service Provider (CSP) untermauern.

Taiga Cloud bietet einen flexiblen und sicheren Zugang zur neuesten und fortschrittlichsten GPU-Rechenleistung, die die Branche für generative KI prägt, und ist in der Lage, die steigende Nachfrage nach GPUs für generative KI in ganz Europa zu decken.



Jay Puri, Executive Vice President, Worldwide Field Operations bei NVIDIA, kommentiert: "Wir erleben unglaubliche Fortschritte in der generativen KI, und diese Innovation führt zu einer enormen Nachfrage bei Unternehmen, die KI-gestützte Lösungen suchen. Taiga Cloud ermöglicht den Zugang zu dieser Technologie in Europa und demokratisiert damit die Verfügbarkeit unserer generativen KI-Plattform in der gesamten Region. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Taiga Cloud beim Ausbau ihres umfangreichen generativen KI-Cloud-Angebots."



Karl Havard, Managing Director von Taiga Cloud, kommentiert: "Die Partnerschaft von Taiga Cloud mit NVIDIA und der CSP-Elite-Partner-Status in Europa bestätigen unseren Anspruch, Rechenleistung für Unternehmen in der gesamten Region zugänglich zu machen. Gemeinsam unterstützen wir die schnell wachsende ML- und KI-Community in ganz Europa. Diese nächste Phase unserer Zusammenarbeit mit NVIDIA ist ein Beleg für unser Engagement, branchenführende Lösungen der nächsten Generation anzubieten, und wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten weitere spannende Entwicklungen zu präsentieren."



Über Taiga Cloud:

Taiga Cloud ist Europas erster und größter Anbieter von generativen KI-Cloud-Diensten. Als Teil der Northern Data Group bieten wir ein flexibles, sicheres und konformes Cloud-basiertes ultraschnelles GPU-Netzwerk, das von der neuesten Generation von NVIDIA-Hardware angetrieben wird, um die anspruchsvollsten Rechenanforderungen von Unternehmen zu erfüllen. Hochintensive, groß angelegte Rechenleistung ist entscheidend für die Beschleunigung von generativen KI-Modellen und -Forschung, die eine neue Ära technologischer Durchbrüche einleiten wird. Die energieeffiziente Cloud von Taiga wird von Europas größtem Cluster aus NVIDIA A100 Tensor Core und H100 Tensor Core GPUs angetrieben und ermöglicht es Unternehmen, KI- und ML-Innovationen nach Bedarf zu beschleunigen - mit einer Technologie, die vollständig skalierbar und innerhalb einer Stunde betriebsbereit ist.



Über die Northern Data Group:

Die Northern Data Group (ETR: NB2) ist ein Anbieter von energieeffizienter High Performance Computing (HPC)-Infrastruktur für Unternehmen und Forschungseinrichtungen, der GPU- und ASIC-basierte Lösungen einsetzt. Unsere flexible Rechenleistung treibt die Innovation in unseren drei Kerngeschäftsbereichen voran: Taiga Cloud, Ardent Data Centers und Peak Mining. Mit unserer HPC-Infrastruktur leisten wir Pionierarbeit bei anspruchsvollen Computing-Innovationen, die den Fortschritt in den Bereichen KI, ML und generative KI vorantreiben. Unsere enge Zusammenarbeit mit branchenführenden Herstellern wie Gigabyte, AMD und NVIDIA ist von grundlegender Bedeutung für die Beschleunigung von Innovationen in Bereichen wie Biowissenschaften, Finanzdienstleistungen und Energie.



