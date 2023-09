(shareribs.com) London 25.09.2023 - Die Rohölsorten Brent und WTI notieren zu Wochenbeginn im Plus. Gestützt werden die Notierungen von der knappen Rohölversorgung, unter anderem durch das Exportverbot für Ölprodukte in Russland. Die Ölpreise bewegen sich am Montag aufgrund der anhaltenden Marktverknappung leicht nach oben. In der vergangenen Woche kam es zwar zu einer vorsichtigen Konsolidierung, ...

