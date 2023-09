The following instruments on XETRA do have their first trading 25.09.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 25.09.2023Aktien1 CA11134P1009 Broadcom Inc. CDR2 AT000000ETS9 Euro TeleSites AG3 AU000000FPC6 Fat Prophets Global Contrarian Fund Ltd.4 AU000000SCL8 Schrole Group Limited5 US82322R1095 Shenzhou International Group Holdings Ltd. ADR6 US89415X1090 TRATON SE ADR7 CA39115A1075 Great Pacific Gold Corp.8 US74019L6020 Precipio Inc.9 US8265986096 Sigma Additive Solutions Inc.10 CA13765Y1034 The Cannabist Company Holdings Inc.11 CA98936C8584 Zenith Energy Ltd.Anleihen1 XS2695009998 Grenke Finance PLC2 DE000A3LNY11 Mercedes-Benz International Finance B.V.3 FR001400KZZ2 Crédit Mutuel Arkéa4 XS2695011978 Elisa Oyj5 US459058KW25 International Bank for Reconstruction and Development6 FI4000560990 S-Pankki Oyj7 XS2684826014 Bayer AG