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WKN: A1ML7J | ISIN: DE000A1ML7J1 | Ticker-Symbol: VNA
Xetra
25.09.23
09:52 Uhr
24,230 Euro
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Immobilien
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VONOVIA SE Chart 1 Jahr
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VONOVIA SE 5-Tage-Chart
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24,23024,24010:07
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5-Tage-Chart
BRENNTAG
BRENNTAG SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BRENNTAG SE74,24-0,22 %
SALZGITTER AG24,480-3,09 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG47,460-0,02 %
VONOVIA SE24,230+1,21 %
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