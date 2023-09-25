BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 76 (80) EUR - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 60 (60,50) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 17,60 (20,20) EUR - 'UNDERWEIGHT'RBC SENKT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 32 (33) EUR - 'OUTPERFORM' BERENBERG HEBT TELENOR AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 140 (134) NOK CITIGROUP NIMMT BAT MIT 'BUY' WIEDER AUFCITIGROUP NIMMT SNAM MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 5,30 EURCITIGROUP NIMMT TERNA MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 7,50 EURDEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ADEVINTA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 110 NOKJEFFERIES HEBT ASTRAZENECA AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 13000 (10500) PENCEJPMORGAN HEBT CLOSE BROTHERS AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 940 PENCEJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR MOLLER-MAERSK AUF 12400 (13000) DKK - 'NEUTRAL'MORGAN STANLEY ...Den vollständigen Artikel lesen ...