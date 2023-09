Es wird ein Corporate Data Hub erstellt, um für ein Unternehmen den Maßstab für internen Datenverkehr festzulegen und sich gleichzeitig mit externen Datenökosystemen zu vernetzen.

Dawex, Marktführer für Data Exchange-Lösungen gab heute die Einführung einer Corporate Data Hub-Lösung bekannt. Damit kann jedes multinationale Unternehmen und jede große Organisation den internen Datenverkehr innerhalb der vielfachen Geschäftsbereiche, Abteilungen und Tochtergesellschaften beschleunigen. Ein Corporate Data Hub basiert auf der Data Exchange-Technologie von Dawex, fördert die Zusammenarbeit innerhalb von Unternehmen und erstellt ein leistungsfähiges internes Datenökosystem gemäß den Datenbestimmungen und den Data Governance-Maßnahmen der Organisation. Die Umsetzung eines Corporate Data Hub in einer Organisation beschleunigt den Austausch von Informationen, rationalisiert die Datenbeschaffung, verbessert die operative Effizienz, vereinfacht die Steuerung des Datenaustauschs und leitet fundiertere Entscheidungen für Geschäfts-, Strategie- CSR-Ziele ein.

Ein Corporate Data Hub agiert als föderierte Data Exchange-Lösung und sorgt für deutlichen Mehrwert über bestehende Datenstrukturen oder Datenlisten hinaus. Datenanbieter können damit innerhalb einer Organisation ihre Datenprodukte intern veröffentlichen, vertreiben und vermarkten, und zwar in einem sicheren und konformen Umfeld. Datenanbieter entscheiden, wer Zugang zu Daten hat, erteilen spezielle Nutzerlizenzen, verfolgen Datentransaktionen und können auch interne Transferpreise festlegen. Gleichzeitig können Datenkäufer innerhalb derselben Organisation, egal, ob aus demselben Team oder aus einer anderen Abteilung, einem anderen Geschäftsbereich oder einer Tochtergesellschaft, im selben Land oder von einem anderen regionalen Standort, einfach diese Datenprodukte suchen, entdecken und Zugang dazu erhalten, Datensilos auflösen und grenzüberschreitendes, unternehmensüberschreitendes Wissen teilen, während Zugänge kontrolliert werden.

Die Dawex-Lösung für ein Corporate Data Hub basiert auf hochmodernen Technologien, wie beispielsweise verteilte und offene Architekturen, offener Standard, selbstbestimmte Identität sowie dem Vertrauensrahmen von Gaia-X als Ergänzung und nahtlose Interaktion mit bestehenden Datensystemen in großen Unternehmen. Das Data Hub lässt sich beispielsweise einfach in das interne Identitätsmanagement, in API-Manager, Daten- oder Speicherungsstrukturen einbinden, um sofort ohne langwierige und kostenintensive IT-Umstellung Mehrwert zu schaffen.

Die Dawex-Technologie für den Datenaustausch sorgt in Organisationen auf der Suche nach einem leistungsfähigen Datenökosystem sowie Datenaustausch in wesentlich kürzerer Zeit und mit weniger Aufwand für Sicherheit, Konformität, Vertrauen, Flexibilität und eine offene Architektur. Außerdem erfüllen die Lösungen der Dawex Exchange Platform die lokalen Datenbestimmungen wie DSGVO, DGA in Europa, APPI in Japan, CCPA in den USA oder LGPD in Brasilien.

"Im Zeitalter datenbasierter Entscheidungsfindungen sind Corporate Data Hubs eine wirkungsvolle Lösung für Organisationen, die ihr volles Datenpotenzial ausschöpfen wollen", meint Laurent Lafaye, Dawex Co-CEO. "Mit der Förderung der Datenkollaboration, dem Auflösen von Datensilos und einem vereinfachten Datenverkehr, befähigt ein Corporate Data Hub eine Organisation in Richtung Innovationsförderung, Erreichen der Ziele zur Dekarbonisierung und Verwirklichung operativer Exzellenz."

Ein Corporate Data Hub kann ganz einfach mit anderen Modellen des Datenaustauschs kombiniert werden, wie einem Datenmarktplatz oder einem Industry Data Hub, denn Organisationen erkunden Hybridmodelle entsprechend ihrer steigenden Bedürfnisse und Anforderungen in Sachen Datenaustausch, für mehr Flexibilität bei Strategien zur Datenkollaboration.

Über Dawex

Dawex ist marktführend in Sachen Data Exchange-Lösungen für den vertrauensvollen Vertrieb oder das Teilen von Datenprodukten für jegliches Geschäftsmodell, entsprechend den Datenbestimmungen. Mit der Data Exchange-Technologie von Dawex schaffen Organisationen Datenökosysteme sowie Datenräume, wie beispielsweise Data Marketplaces, Corporate Data Hubs und Industry Data Hubs, um sich wirtschaftlichen und umwelttechnischen Herausforderungen sowie der Dekarbonisierung zu stellen. Dawex wurde vom Weltwirtschaftsforum zum Technology Pioneer ernannt und ist der Initiator internationaler Standardisierungsprogramme für Trusted Data Transaction. Dawex wurde 2015 gegründet, der Hauptsitz ist in Frankreich mit Geschäftstätigkeit in Europa, Asien, Nordamerika und dem Mittleren Osten.

