In den vergangenen zwei Jahren klagen gerade kleinere Biotechfirmen immer wieder über die gesunkene Investitionsbereitschaft auf Anlegerseite.Basel - Das Biotechunternehmen Kinarus Therapeutics meldet gut ein Jahr nach seinem Börsendebut Konkurs an. Es werde den entsprechenden Antrag beim zuständigen Gericht in Basel einreichen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Kinarus hat seit längerem mit klammen Kassen zu kämpfen. Auslöser für die aktuelle Entscheidung ist ein Vertrag mit der chinesischen Investmentgesellschaft ChaoDian über ein...

