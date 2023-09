Zwei aktuelle Problembranchen nutzen im großen Stil Avale für die Deckung ihres Finanzierungsbedarfs: die Bauindustrie sowie der Maschinen- und Anlagenbau. Was bedeuten deren Schwierigkeiten für die Preise und die Stabilität dieses Finanzierungsinstruments? "Ich beobachte keinen größeren Rückzug der Banken aus diesem Geschäft und auch nur kleinere Preiserhöhungen als bei Krediten und Anleihen", berichtet der Marktinsider Alfons-Maria Gracher, Gründer des gleichnamigen Kredit- und Kautionsmaklers. "Aber die Banken", so ergänzt er, "geben einen Teil ihrer Avalfinanzierungen als stille Beteiligung an Kautionsversicherer weiter. Für Treasurer und CFOs ist es nicht unproblematisch, wenn das passiert." Warum das so ist, wie sich die Preise für Avale in den nächsten zwölf Monaten entwickeln werden und ob der Markt überhaupt groß genug ist, um den enormen Avalbedarf decken zu können, der im Zuge der Energiewende für den Bau von Wind- und Solarkraftwerken oder die Modernisierung des Immobilienbestands anfallen wird - unsere Tour durch diesen Teil des Finanzierungsmarkts mit Alfons-Maria Gracher bei FINANCE-TV.