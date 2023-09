Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Börsepeople im Podcast S8/21: Herwig TeufelsdorferHerwig Teufelsdorfer ist Vorstand der S Immo, war davor u.a. Zeitzeuge der Buwog-Erfolgsstory an der Börse und nennt sich Digitalisierungsjunkie. Wir sprechen über GCI, Vivico, Big times bei der BIG, BA Real Invest, IVG und dann die Buwog-Phase mit Erinnerungen an den Spin Off und das legendäre Bell-Ringen von Daniel Riedl. Mit 21st Real Estate ist Herwig seit 2019 noch digitaler unterwegs und bei der S Immo seit 2021 Vorstand, aktuell u.a für IR; Recht, Marketing, Risk Management, Asset Management und vieles mehr zuständig. Wir sprechen über die aktuelle Konstellation CPI, Immofinanz, S Immo, einen mächtigen Green Bond 2023, ...

