(shareribs.com) New York 25.09.2023 - US-Finanzinvestoren haben ihre Netto-Longpositionen bei Rohstoffen zuletzt leicht ausgebaut. Vor allem bei Gold und Silber wurde kräftig aufgestockt. Auch die Longs auf Rohöl wurden ausgeweitet. Wie die Energy Information Administration am Freitag mitteilte, haben spekulative Finanzinvestoren ihre Netto-Longpositionen in zwölf in den USA gehandelten Rohstoffen ...

