Einerseits war vor wenigen Tagen die Rede vom rasanten Preisverfall am Immobilienmarkt, andererseits erfreute Bundeswirtschaftsminister Habeck heute Branche und Bauherren damit, dass er die verschärften Klimaschutz-Standards für Neubauten auf Eis legt. Und dann sind da noch die aktuellen Zahlen zum Auftragseingang im Bauhauptgewerbe von heute morgen: Lt. Bundesstatistikern kletterten die Bestellungen im Juli 2023 real um 9,6 % im Vergleich zum Vormonat sowie um 1,5 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Auslöser für den Zuwachs im Monatsvergleich war ein deutliches Plus im Tiefbau (von 14,6 %), der von mehreren Großaufträgen beeinflusst war; der Hochbau legte um 4,4 % zu. In den ersten 7 Monaten des Jahres sanken die Aufträge dagegen real um 10,7 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.



Annerose Winkler



Der Deutsche Unternehmerbrief



www.bernecker.info



Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info





