So startet der DAX in die neue Handelswoche. Außerdem im Fokus: die Aktien von Beiersdorf und das Novartis IPO. Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag seine jüngsten Verluste etwas ausgeweitet. Der Leitindex Dax gab um 0,26 Prozent auf 15 517,34 Punkte nach. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,19 Prozent auf 26 485,02 Zähler nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 0,33 Prozent. DAX (WKN: 846900) Schlechte Aussichten ...

